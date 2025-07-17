Три четверти опрошенных ассоциируют поклонников азиатской культуры с положительными качествами. Сервис знакомств VK Знакомства совместно с книжным сервисом Строки провёл исследование, посвящённое влиянию увлечения азиатской культурой на романтические предпочтения россиян. В исследовании приняли участие более 1 000 россиян.

Интерес к азиатской культуре в России продолжает расти: 88% респондентов отмечают, что сталкивались с людьми, увлечёнными этим направлением. Половина опрошенных (51%) сами проявляют интерес к азиатским традициям, искусству и развлечениям, а 40% относятся к этому нейтрально. Лишь 9% выразили негативное мнение.

Наиболее популярными способами знакомства с азиатской культурой стали аниме и дорамы (26%), азиатская кухня (22%) и литература (21%). Среди любителей чтения 31% предпочитают мангу, 15% — манхвы, а 14% — новеллы.

Отношение к романтическим связям с поклонниками азиатской культуры в целом положительное: 51% респондентов не видят в этом проблемы. Более половины (54%) готовы разделить увлечение партнёра. Мужчины проявляют большую заинтересованность — 60% положительно оценивают возможность общего хобби. Женщины чаще относятся к этому нейтрально (48%).

Большинство участников опроса считают фанатов азиатской культуры эрудированными (25%), креативными (24%) и открытыми к новому (23%). Однако 10% респондентов полагают, что такие люди могут быть замкнутыми или инфантильными.