Госсекретарь США Марко Рубио уведомил некоторых коллег, что Вашингтон в настоящее время не станет наносить удары по Ирану, пишет Axios со ссылкой на источники.

«Рубио сообщил некоторым коллегам, что Вашингтон не станет в настоящее время наносить новые удары по Ирану», — сказали собеседники Axios.

В публикации отмечается, что сейчас американская администрация сосредоточена на иных методах давления на Тегеран, включая санкции.

Ранее США ввели масштабные санкции против Ирана. Ограничения охватывают около 60 физических лиц, компаний и судов, сети закупок ядерных и ракетных технологий, а также сети получения доходов от продажи нефти.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращения огня пока не удалось.