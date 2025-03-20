Многие кинопродакшны прибегают к помощи краудфандинговых платформ, где люди жертвуют деньги на производство фильма за упоминание в титрах или эксклюзивный мерч. Кинематографисты пользуются этой схемой, когда не могут найти инвесторов, получить грант или уже исчерпали бюджет, но не закончили работу. Краудфандинговая экосистема Planeta.ru поделилась с RTVI списком фильмов, которые были полностью или частично оплачены неравнодушными зрителями.

«Empire V»

Сумма сбора 7 984 148 ₽

Статус: завершен

Режиссерская работа принадлежит Виктору Гинзбургу, который ранее экранизировал «Generation П».

В 2017 году проект собрал 7,9 млн рублей при помощи краудфандинга и установил рекорд по самому большому единовременному донату в российском краудфандинге — 5 млн рублей. Собранные средства пошли на оплату подготовительного периода перед стартом съемочного процесса: планирование съемок, проектировка и построение декораций, завершение дизайна миров и превращений в компьютерной графике (CG), разработка трюков, подготовка специального грима и костюмов, завершение кастинга и многое другое.

«Микулай»

Сумма сбора 784 010 ₽

Статус: завершен

«Микулай» — это дебютная полнометражная лента татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая. Главные роли исполнили Виктор Сухоруков, Варвара Шмыкова и Федор Добронравов.

У режиссера не было собственных средств на производство фильма, поэтому он использовал разные механизмы для привлечения финансирования, от кредита до краудфандинга. Когда картина была уже отснята, автор запустил крауд-кампанию на «Планете». В ходе кампании на этапе постпродакшна удалось собрать 784 тыс. рублей, средства пошли на финальный монтаж. Самым популярным лотом в рамках крауд-кампании стала возможность посетить первый закрытый показ фильма в кинотеатре в Казани с участием актерского состава и съемочной группы.

«Слушая Бетховена»

Сумма сбора 6 150 000 ₽

Статус: завершен

Гарри Бардин — советский и российский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист и актёр. В 1975 году он начал работать режиссером-мультипликатором на киностудии «Союзмультфильм», где за 15 лет снял 15 фильмов, отмеченных многочисленными призами. Его работы завоевали пять «Ник», «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и другие награды. В 1999 году Бардин был удостоен Государственной Премии РФ.

В 2013 году мультипликатор начал использовать краудфандинг как один из инструментов финансирования своих новых работ. Всего в общей сложности он запустил восемь успешных проектов на суммы от 500 тысяч до 6 миллионов рублей.

Для создания музыкальной ленты «Слушая Бетховена» национальный Филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова записал великие произведения Бетховена — симфонию № 7 и «Оду к радости», которые звучат на протяжении всего фильма. Для создания мультипликации был открыт крауд-проект на Planeta.ru. Благодаря поддержке участников было собрано 6 150 000 рублей.

«Адель»

Сумма сбора 1 570 777 ₽

Статус: завершен

Некоммерческий научно-фантастический экшн фильм об агенте КГБ с установленным в тело искусственным интеллектом в условиях будущего СССР. В главной роли снялся Роман Курцын.

Авторы проекта верят, что будущее зрительского кино в России — за жанровыми фильмами в стиле научной фантастики и фэнтези, с захватывающим экшном и национальным колоритом. Собранные средства были направлены на графику, съемки, монтаж, озвучку и цветокоррекцию картины.

«Мороз»

Сбор открыт

Новая картина Семёна Серзина («Рыжий», «Человек из Подольска») по мотивам пьесы Константина Стешика. Фильм-притча про настоящую дружбу, которая трещит на морозе, но не лопается. В главных ролях снимаются Олег Рязанцев и Михаил Касапов.

«Любови больше нет»

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Короткометражный фильм — выпускная работа студентки ГИТРа, начинающего режиссера Апполинарии Лиманской, — затрагивает тему детской преступности, обострившейся в период развала СССР. В связи с пограничным состоянием общества и института семьи дети оказались брошены на улицах, предоставленные самим себе, погруженные в мир бандитизма и криминала. Такой временной контекст выбран именно фоном, а не основной проблемой фильма, потому что похожая история может произойти в любое время.

«Счастливый»

Сбор открыт

Короткометражный фильм студентки ВГИКа Марии Салюковой о человеке, у которого есть мечта и нет преград для ее исполнения. Он рассказывает о водителе автобуса и случайном пассажире, которые вместе отправляются на Марс.

В прошлом году Салюкова получила специальный приз жюри на фестивале «Короче» за свой короткометражный фильм «Куда ты уходишь?» и попала с ним в лонг-лист кинопремии «Золотой Орёл».

«Банальные вопросы»

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Документальный фильм от независимого инди-режиссера Альберта Венедеева о молодости, старении и смысле жизни. Ответы на «банальные вопросы» автор ищет вместе со своими героями — представителями двух поколений с разницей в 70 лет.

Средства от крауд-кампании пойдут на завершение монтажа, написание музыки к фильму, мастеринг и организацию премьерного показа в Санкт-Петербурге.

Фильм «Последние дни белой листвы»

Сбор открыт

Полнометражная картина о семейных ценностях и духовном наследии от режиссера авторского кино Сергея Соловьева. Своим фильмом автор хочет напомнить о том, что семья — это то, что дает силу, смысл и надежду.

Проект уже почти завершен: снят материал, подготовлен хронометраж на 80 минут. Но чтобы довести работу до конца и до широкой аудитории, запустили краудфандинговую кампанию на финальный этап — цветокоррекцию, написание музыки, озвучивание и сведение звука, изготовление титров и графики, получение прокатного удостоверения и продвижение.