Кинофестиваль Beat Film Festival открыл прием заявок на участие в программе «Док Индустрия», конкурсной платформе для поддержки и развития российского документального кино. Программа отмечает свой десятилетний юбилей в 2025 году.
К рассмотрению принимаются российские документальные фильмы, произведенные не ранее июля 2024 года. Заявки принимаются до 1 апреля 2025 года.
Конкурсная программа включает следующие категории:
- режиссерское документальное кино;
- документальные фильмы и сериалы для стриминговых платформ;
- брендированный контент;
- видеоарт и гибридные фильмы.
Отбор будет проводиться среди документальных фильмов, предлагающих новые подходы к темам культуры и общества, с хронометражем от 2 до 120 минут.
Отобранные работы будут представлены в рамках Beat Film Festival в Москве. Победители получат денежные призы и войдут в программу Beat Weekend, которая пройдет осенью 2025 года в более чем 20 городах России.