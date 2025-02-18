Кинофестиваль Beat Film Festival открыл прием заявок на участие в программе «Док Индустрия», конкурсной платформе для поддержки и развития российского документального кино. Программа отмечает свой десятилетний юбилей в 2025 году.

К рассмотрению принимаются российские документальные фильмы, произведенные не ранее июля 2024 года. Заявки принимаются до 1 апреля 2025 года.

Конкурсная программа включает следующие категории:

режиссерское документальное кино;

документальные фильмы и сериалы для стриминговых платформ;

брендированный контент;

видеоарт и гибридные фильмы.

Отбор будет проводиться среди документальных фильмов, предлагающих новые подходы к темам культуры и общества, с хронометражем от 2 до 120 минут.

Отобранные работы будут представлены в рамках Beat Film Festival в Москве. Победители получат денежные призы и войдут в программу Beat Weekend, которая пройдет осенью 2025 года в более чем 20 городах России.