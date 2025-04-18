5 июня в Москве стартует Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Девиз шестнадцатого сезона фестиваля — «Не унять»: он объединит всех в движении, вдохновении и стремлении к изменениям.

Программу откроет фильм «Ансельм. Шум Времени» режиссера Вимона Вендерса: картина знакомит зрителя с творчеством немецкого художника Ансельма Кифера, известного монументальным творчеством. Из фильма «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» зритель узнает, что и этот американский режиссер и сценарист с детства увлекался живописью. А фильм «Модернизм, Inc.» (режиссер Джейн Кон) посвящен творчеству американского архитектора и дизайнера Элиота Нойеса, арт-директора компании IBM.

На площадках фестиваля также покажут такие работы как «The Beatles: о чем говорил Нью-Йорк» (режиссер Андрей Ужица), посвященный не только творчеству легендарной четверки, но и духу того времени, «Метод Pavement» (режиссер Алекс Росс Перри) об альтернативном роке 90-х, «Монк в деталях» (режиссеры Билли Шебар, Дэвид Робертс), рассказывающий о жизни Мередит Монк, чьи сочинения мы знаем по фильму «Большой Лебовски» и других. Режиссер Александр О. Филипп, чей фильм «Линч/Оз» покорил зрителей прошлых сезонов Beat Film Festival, на этот раз представит работу «Цепные реакции»: поклонники жанра хоррора познакомятся с судьбой классической ленты «Техасская резня бензопилой» и коллектива ее создателей.

Beat Film Festival пройдет в Москве с 5 по 15 июня. Показы пройдут в киноцентрах «Октябрь», «Художественный», «Синема Парк Мосфильм», «Пионер», кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2», МАММ, Лектории Музея «Гараж», центре «Зотов» и на других площадках Москвы.