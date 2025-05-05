Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести стопроцентную пошлину на показ фильмов, произведенных в других странах. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Киноиндустрия в Америке УМИРАЕТ очень быстрой смертью», — подчеркнул президент.

Глава государства назвал зарубежное кинопроизводство «угрозой национальной безопасности» из-за того, что американских кинематографистов «переманивают» в другие страны. По словам Трампа, зарубежное кино несет «пропаганду» и навязывает «другие смыслы», что опасно для американцев.

«Я уполномочиваю Министерство торговли и Торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100%-ной пошлины на любые и все фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом. МЫ ХОТИМ ФИЛЬМЫ, СДЕЛАННЫЕ В АМЕРИКЕ, СНОВА!», — написал президент.

Как сообщает Variety, руководители американских киностудий провели экстренные совещания посли публикации этого заявления. По данным издания, на данный момент неясно, имеет ли президент полномочия вводить эти пошлины и как они будут работать на практике. Кроме того, многие голливудские фильмы часто снимают за рубежом, и будут ли распространяться пошлины на такие картины.

13 мая во Франции стартует Каннский кинорынок, где студии в частности занимаются закупкой прав на показы фильмов и вопросами дистрибуции. Каким образом американские студии будут закупать контент и смогут ли они ответить на вопросы иностранных коллег, пока неизвестно.

В январе Дональд Трамп назначил Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта «специальными послами» американской киноиндустрии. Чем именно они занимаются и как влияют на индустрию, не уточняется.