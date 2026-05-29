Что происходит, когда художник с 25-летним стажем уличных интервенций входит в галерею? 30 мая в «КУБе» откроется персональная выставка Кирилла Кто «Муха села на варенье» — с его глазками, лестницами-самолазками и ироничными шрифтовыми посланиями. А также — «Опрозрачнивание»: баннеры с прорезями, которые превращают стройку в зрелище. Всего в арт-платформе 30 мая стартуют 14 новых проектов — от акварелей Анны Сави о хрупкости жизни и неизбежности увядания до абстракций Нальби и «цветомузыкальных» композиций ученика Малевича Зенона Комиссаренко. Что смотреть на выставках — в фоторепортаже RTVI.