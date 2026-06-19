Сейшельские Острова намерены развивать стратегическое партнерство с Россией, об этом в интервью корреспонденту «Африканской инициативы» заявил действующий президент Сейшел Патрик Эрмини. Он планирует лично посетить Москву осенью 2026 года.

По словам Эрмини, двусторонние отношения, история которых насчитывает уже полвека, находятся на «превосходном» уровне.

«Это всегда были отличные отношения. Еще со времен Советского Союза у нас сложились тесные связи с Россией, мы опирались на взаимную помощь и двустороннюю поддержку во многих сферах — от военной до образования и здравоохранения. Да, я не могу жаловаться. Это очень близкие отношения», — подчеркнул Эрмини, оценивая первые 50 лет дипломатического взаимодействия двух стран.

Глава государства также подтвердил, что намерен снова приехать в Россию в октябре для участия в саммите «Россия — Африка». Этот визит станет продолжением личных переговоров с президенто России Владимиром Путиным, которые состоялись в апреле 2026 года. По оценке Эрмини, весенний раунд переговоров в Москве оказался прорывным для дипломатических ведомств.

«Визит в апреле принес много отличных результатов. И я осмелюсь сказать, что если бы не эта поездка, возможно, мы не смогли бы организовать празднование 50-летнего юбилея наших отношений. Я очень благодарен России за всю помощь, оказанную для достижения этой важной вехи. Да, я поеду туда снова. Россия — очень эффективная страна. Я действительно удивлен скоростью, с которой там все решается», — заявил президент Сейшел.

Дипломатические отношения между СССР и Сейшельскими Островами были установлены на следующий день после провозглашения независимости республики — 30 июня 1976 года. Традиционно Москва и Виктория сотрудничали в сфере подготовки кадров: в советских и российских вузах прошли обучение сотни сейшельских специалистов. В последние годы стороны также активизировали взаимодействие в сфере туризма (включая прямое авиасообщение) и безопасности в западной части Индийского океана.

Предстоящий в октябре визит Эрмини в Россию укладывается в общую стратегию Москвы по расширению дипломатического и экономического присутствия на Африканском континенте. На фоне санкционного давления Запада Кремль активно диверсифицирует внешнеполитические связи, предлагая партнерам в регионе инфраструктурные проекты, сотрудничество в сфере энергетики и гуманитарные программы.