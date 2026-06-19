БТС-Мост купил 67,2% акций ПАО «Южуралзолото» и его дочерних компаний за 93,2 млрд рублей ($1,3 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы голландского аукциона, на котором победил московский холдинг.

Голландский аукцион представляет собой процедуру, при которой продавец постепенно снижает цену до момента согласия покупателя на приобретение актива. В данном случае цена была снижена на 42,5% от начальной — до 93,2 млрд рублей.

Предыдущие попытки продать этот актив, стартовая цена которого составляла 162 млрд рублей, не привлекли покупателей. Bloomberg пишет, что эта сделка наглядно демонстрирует сложности при продаже бизнеса, вынужденно меняющего владельцев по различным основаниям — от коррупции и незаконного приобретения до наличия двойного гражданства у собственников.

Это была уже четвертая попытка продать активы ЮГК. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок . Вторые торги в голландском формате признали несостоявшимися, поскольку допустили только одного участника вместо необходимых двух. Третий аукцион также сорвался: единственный претендент — физическое лицо Михаил Пимулин — не подтвердил внесение задатка. На четвертые торги заявилось несколько компаний, но их данные не раскрывались.

По данным «Коммерсанта», холдинг БТС-Мост связан с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым, чьи активы охватывают угольную промышленность и транспортную инфраструктуру. По состоянию на конец 2025 года Байсаров владел 94,4% компании. Группа компаний Байсарова известна как подрядчик крупных инфраструктурных проектов, включая строительство моста Благовещенск — Хэйхэ, второй Байкальский тоннель и объекты метро в Москве и Санкт-Петербурге.

Месторождение «Южуралзолото» расположено в Челябинской области на Урале. В 2025 году предприятие произвело 385,8 тысячи тройских унций золота, войдя в пятерку крупнейших российских горнодобывающих компаний. В прошлом году актив был конфискован у миллиардера Константина Струкова, чья семья владела им на протяжении десятилетий.

67-летний Струков был членом «Единая Россия» и много лет входил в состав Совета депутатов Челябинской области. В 2021 году президент Владимир Путин наградил его медалью второй степени ордена «За заслуги перед Отечеством» — значительной государственной наградой, обычно присуждаемой высокопоставленным чиновникам и бизнесменам за вклад в экономику и государственную службу.

В прошлом году прокуратура обвинила Струкова в незаконном получении контроля над активом в период нахождения на государственной должности; это обвинение было подтверждено судом.

По данным следствия, Струков в 2006—2007 годах незаконно завладел госпредприятиями «Челябинскуголь» и «Южуралзолото», создал группу компаний ЮГК с активами в шести регионах стоимостью 220 млрд рублей и оформлял собственность на родственников и доверенных лиц, оставаясь конечным бенефициаром.

Генпрокуратура также заявила, что за время владения бизнесом Струков вывел за рубеж более 163 млрд рублей, на которые приобрел недвижимость, яхты и предметы роскоши в Европе.