Московская международная неделя кино с показами и отраслевыми сессиями, премьера психологического триллера «Выход 8», фестиваль короткометражного кино shnit worldwide shortsfestival, выставки «Шедевры ранней фотографии» и «Курс на Север», фестиваль электрофолк-музыки «Сумятица», арт-проект Body Slam и презентация романа «Лысая». Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 25 по 31 августа, — в материале RTVI.

Московская международная неделя кино

Московская международная неделя кино продлится до 27 августа. В рамках программы запланированы кинопоказы, встречи с актерами и режиссерами, благотворительный аукцион реквизита, а специальный кинотрак будет колесить по городу и устраивать бесплатные просмотры в нетипичных локациях города.

На кинозаводе «Москино» пройдут сессии, посвященные актуальным вопросам развития индустрии. На них свыше 150 представителей крупнейших российских и иностранных компаний обсудят международные проекты, использование искусственного интеллекта в процессе создания фильмов и сериалов и возможности, которые предоставляет Москва для съемок.

«Выход 8»

28 августа в российский прокат выйдет психологический триллер «Выход 8», основанный на одноименной игре. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале-2025, где была тепло принята. Режиссер фильма Генки Кавамура известен многим российским читателям как автор романа «Если все кошки в мире исчезнут» и как продюсер амниме Макото Синкая.

«Выход 8» пугает своей клаустрафобией: в центре сюжета картины — люди, которые не могут выбраться из перехода метро. Чтобы завершить цикл блуждания вдоль одинаковых постеров с рекламой, нужно выполнять правила: замечать аномалии и идти в обратном направлении, если в коридоре что-то меняется.

«Проекция»

Фестиваль света «Проекция» впервые пройдет в кинопарке «Москино» 30—31 августа. Мероприятие объединит аудиовизуальные технологии, световые шоу и цифровое искусство. Хедлайнерами станут шведско-конголезский певец Mohombi и американский хип-хоп исполнитель Busta Rhymes.

Гости увидят масштабные инсталляции: LED-туннель на главной аллее, преображающий пространство, и арт-объект «Самолет» с динамической подсветкой. Архивные сюжеты о Москве 1940-х годов оживут с помощью видеомэппинга на фасаде башни с часами. На площадку можно добраться на бесплатном шаттле от метро «Тёплый стан».

shnit worldwide shortsfestival

До 31 августа в Москве пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов shnit worldwide shortsfestival при поддержке Генерального партнера Музея современного искусства «Гараж». Показы состоятся на пяти площадках: в «Зотов. Кино», лектории Музея «Гараж», Киноцентре «Октябрь», кинотеатрах «Пионер» и «Синема Парк Мосфильм».

В этом году shnit представит программу из более 70 короткометражных фильмов разных жанров — от документальной хроники и анимационных экспериментов до игровых зарисовок и авангардных работ. В рамках национального конкурса Made in Russia будут показаны 23 фильма. В их числе — тюремная драма «Хребет» Кристины Пановой, документальный портрет «Марина» Анастасии Калеушевой, мелодрама «Привет, это я» Виктории Беляковой, триллер «Пясть» Егора Исаева, анимационная фантазия «Алешенька» Дмитрия Геллера и драма «6.21» Сергея Рамза.

Программа международного конкурса представляет авторов, чьи фильмы были отмечены на крупнейших мировых кинофестивалях. Среди них — «Корка» Йенса Кевина Георга, «Непорочная» Ким Леа Заккаль, «Генеалогия насилия» Мохамеда Буруиссы и «Мальчик с белой кожей» Симона Паная. Режиссер из России Анна Зайцева представит работу «Свидания с подозрительным мужчиной» в секции LOVE shnit. Помимо конкурсных показов, зрителей ждут внеконкурсная программа FEEL GOOD и новый анимационный блок shnit ANIMATION.

«Сумятица»

30 августа уже третий год подряд пройдет фестиваль электрофолк музыки «Сумятица». На этот раз площадкой выступит клуб «Мунк» на Нижней Сыромятнической.

В лайнапе заявлены Spelaя, Sandra Kerechanina, Алыча, Melon Holly, Вокруг да Около, Sumorota, bllack-santa, Этнадэнс, а в перерывах между музыкой гостей будет развлекать странными и сказочными играми театр «Чибис». На фестивале всегда есть небольшая ярмарка, где гости могут приобрести открытки, украшения, свечи и многое другое.

Body Slam

Галерея ART&BRUT представила персональную выставку Антона Левина Body Slam. Художник показал новую серию работ, в которой переосмысляет античные мифы о «Кузнице Вулкана» через искусство рестлинга.

В проекте Антон Левин обращается к современной интерпретации кузницы, где важное изменение происходит в области видимости насилия: оно перестает быть скрытым и выходит на авансцену. Чрезмерно натуралистичный язык серии работ усиливает привычное заимствование образов.

«Пространство мускулов едва ли можно встретить в спортзале, скорее, в музее. Барочные сюжеты выхватывают светом и фактурой мазка все рельефообразующие группы мышц, заставляя нас забыть обо всем на свете, кроме этих самых мышц. Одним из таких сюжетов предельной обнаженности можно назвать „Кузницу Вулкана“. Но слегка коснувшись вопросов искусствознания, легко обнаружить суть кузницы как процесса производства молний для Юпитера — это своего рода оружейный концерн, где истинное насилие остается за кадром, уступая место триумфу маскулинности», — рассказывает куратор выставки Body Slam Роман Круглов.

«Лысая»

29 августа в книжном магазине «Пархоменко» пройдет презентация дебютного романа Маши Константиниди «Лысая, или Удивительная и драматичная история о таинственной чёрной жиже, судьбоносных встречах, сомнительных решениях, в конце которой я, к собственному удивлению, не только не сошла с ума, но и приняла себя, хотя вообще-то не планировала». Это молодой автофикшн, где юмор и эксперименты с формой сочетаются с документацией тяжелой внутренней борьбы, а честный рассказ о жизни с алопецией и хроника Москвы поздних 2010‑х — ранних 2020‑х превращаются в универсальную историю о том, как сложно жить с несовершенным телом (а совершенных тел не бывает) и быть понятыми другими людьми. Вместе с Машей Константиниди книгу обсудит писательница Светлана Павлова.

«Шедевры ранней фотографии. 1840—1870 гг.»

Выставка «Шедевры ранней фотографии» откроется 29 августа в центре визуальной культуры Béton в Москве. В экспозицию вошло более 70 редких работ мастеров XIX века, среди которых Дэвид Хилл и Роберт Адамсон, Эдуард Бальдю, Анри Ле Сек, Гюстав Ле Грей, Гаврила Рюмин, Степан Вишневский. Большинство снимков будут показаны широкой публике впервые.

Произведения этих авторов находятся в собраниях ведущих мировых музеев, включая Музей Виктории и Альберта в Лондоне, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Музей Орсе в Париже и других. На выставке можно будет увидеть различные жанры ранней фотографии: от научно-прикладных и архитектурных снимков до пейзажей и портретов.

Особый интерес представляет фотографическая марина Гюстава Ле Грея «Бриг на воде», положившая начало фотомонтажу в пейзажной фотографии. Также экспонируются раскрашенные вручную стереодагеротипы фотоателье «Т. Шнайдер и сыновья» с интерьерами дворца Зинаиды Юсуповой в Санкт-Петербурге.

«Курс на Север»

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставку «Курс на Север», которая пройдет с 28 августа по 12 октября 2025 года в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков. Экспозиция посвящена художественному осмыслению образа Крайнего Севера.

Выставка охватывает почти четыре столетия: от гравюр путешественников XVIII века до работ современных российских художников. В экспозиции представлены произведения Валентина Серова, Константина Коровина, Александра Маковского, Николая Досекина, а также значительное собрание работ Рокуэлла Кента из коллекции музея.

Проект раскрывает многогранный образ северных земель, где первозданная природа соседствует с индустриальным подвигом, а научный прогресс — с традиционной культурой. Выставка включает несколько разделов, показывающих эволюцию художественного восприятия Севера — от первых документальных зарисовок до эстетических открытий русских мастеров.