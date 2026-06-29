25 и 26 июля в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет юбилейный пятый фестиваль DDX Fitness FEST. Главными хедлайнерами музыкальной программы станут Клава Кока, Xolidayboy и Мари Краймбрери.

В программе фестиваля — более 150 активностей, включая тренировки, танцевальные форматы и специальные проекты от DDX Fitness. В первый день гостей ждут Zumba под живую латиноамериканскую музыку кубинской группы, BODYBALLET под саундтреки к культовым фильмам и мюзиклам, а также DDX Combat — высокоинтенсивная тренировка в эстетике «Матрицы». Завершит день выступление Xolidayboy.

Впервые на фестивале запустят собственную Книгу рекордов DDX Fitness. Первой записью станет самая массовая йога-практика в России по количеству участников. Занятие продлится 50 минут и будет построено вокруг пяти стихий — Земли, Огня, Воды, Воздуха и Эфира, — каждая из которых получит сопровождение живых музыкальных инструментов: от гонгов и рояля до современной электроники.

Во второй день программа начнется с DDX Balance — сочетания йоги, пилатеса и стретчинга. Затем пройдут DDX Party с баттлом двух диджеев, DDX Core — интенсивная работа с мышцами корпуса под перформанс воздушных гимнастов, а также DDX Dance & Караоке Party под поп-хиты 90-х и 2000-х. Вечером на главной сцене выступят Мари Краймбрери и Клава Кока.

На территории фестиваля развернутся интерактивные зоны партнеров — «Самокат», «АктиБио», «Яндекс Фабрика» и «Семечки Джинн». Совместно с «Йога журналом» будет работать зона медитации. Для семей с детьми подготовлено отдельное пространство с настольными играми, аквагримом и анимацией.

«В этом году фестиваль отмечает свой первый юбилей, поэтому мы подготовили особенно насыщенную программу и собрали сильный музыкальный лайнап, — отметил директор по маркетингу DDX Fitness Никита Гайдай. — Более половины наших клиентов никогда ранее не занимались фитнесом, и для многих именно DDX Fitness FEST становится первой точкой знакомства с активным образом жизни».

Клава Кока также прокомментировала свое участие: «Я очень рада выступить на DDX Fitness FEST, потому что здесь правда чувствуется, что мы все делаем одно общее дело — кайфуем, двигаемся и заряжаемся на всё лето вперед».