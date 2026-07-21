Клип южнокорейского исполнителя PSY на песню «Gangnam Style» преодолел отметку в 6 миллиардов просмотров на YouTube, сообщает Billboard. Это первое видео в жанре K-pop, достигшее такого показателя. Ролик был опубликован почти 14 лет назад, в 2012 году, режиссером выступил Чо Су Хён.

Видео стало первым в истории YouTube, преодолевшим отметку в 1 миллиард просмотров — это произошло через 159 дней после релиза. С тех пор песня стала поп-культурным феноменом, а сам PSY — послом K-pop, открывшим дорогу для BTS, BLACKPINK и других исполнителей на глобальную сцену. В 2012 году «Gangnam Style» достиг второго места в Billboard Hot 100. В «клуб миллиардов» также вошли клипы BTS («Dynamite», «Butter») и BLACKPINK («Pink Venom», «How You Like That»).

В документальном фильме CNN «K-Everything», вышедшем в мае 2026 года, PSY признался, что успех «Gangnam Style» стал для него одновременно «сном и кошмаром».

«Как певец я наслаждаюсь этим всю жизнь, но как композитор — это и мечта, и кошмар. Как я могу создать что-то лучше этой песни?» — цитирует артиста The Chosun Ilbo.

Он также рассказал, что его ежегодный концерт Summer Swag приносит более 10% всех продаж билетов на концерты в Южной Корее, а выступление перед 25 тысячами зрителей он назвал «пиком счастья». В августе 2025 года PSY и его врач проходили проверку полицией по подозрению в незаконном получении рецептов на снотворное и противотревожные препараты, однако агенты артиста заявили, что он принимает лекарства по назначению врача в связи с хроническим расстройством сна.

В 2022 году PSY выпустил свой девятый студийный альбом PSY 9th и продолжает выступать с концертами. В 2025 году он стал участником документального сериала «K-Everything», где обсуждал глобальное влияние K-pop.