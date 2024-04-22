С 19 по 26 апреля проходит 46-ой Московский международный кинофестиваль (ММКФ), в программу которого вошли более 200 фильмов. На какие фильмы стоит обратить внимание, — в материале RTVI.

«Майор Гром: Игра»

Программа: Фильм закрытия. Вне конкурса

Режиссер: Олег Трофим

Третий фильм франшизы о петербургском супергерое майоре Игоре Громе. На этот раз гениальному следователю, роль которого играет Тихон Жизневский, придется столкнуться с суперзлодеем по имени Призрак. Чтобы одолеть его, Грому вновь понадобится поддержка журналистки Юлии Пчелкиной и напарника Димы Дубина.

«Пришелец»

Программа: Основной конкурс

Режиссер: Иван Соснин

Слабослышащий парень Леша живет в небольшой уральской деревне, где все считают его «не от мира сего». Герой живет в самодельном доме, ежедневно рисуя круги на полях, и надеется связаться с внеземной цивилизацией. Деревенские издеваются над ним, но все меняется, когда на Землю прибывают те, кого Леша так ждал.

«Лгунья»

Программа: Русские премьеры

Режиссер: Юлия Трофимова

Картина автора фильма-участника Берлинале «Страна Саша». В своей новой режиссерской работе Юлия Трофимова вновь обращается к теме внутреннего мира подростка. В центре сюжета — история 17-летней Евы, которая работает официанткой, надеясь на интересные встречи и знакомства. Лето подходит к концу, в ее жизни так ничего и не происходит. Однако все меняется после встречи с экс-знаменитостью Вороновым: он кричит на Еву — и собравшаяся толпа решает, что он якобы ее изнасиловать, а она этого не отрицает.

«Надо снимать фильмы о любви»

Программа: Русские премьеры

Режиссер: Роман Михайлов

Роман Михайлов — автор таких фильмов, как «Снег, сестра и россомаха», «Отпуск в октябре» и «Поедем с тобой в Макао». Он снимает дерзкое и самобытное кино о молодых людях. Его новая работа «Надо снимать фильмы о любви» рассказывает историю съемочной группы, которая приезжает в Индию. По прибытии у кинематографистов все идет не по плану, а их фильм начинает жить своей жизнью.

«Хуже всех»

Программа: Русские премьеры

Режиссер: Саша Кармаева

Пронзительная дебютная работа Саши Кармаевой о девушке-подростке Ксюше, над которой насмехается весь класс. Она заводит блог под названием «Жируха», где пытается смеяться над издевками одноклассников, и ситуация выходит из-под контроля.

«Мэй»

Программа: Конкурс документального кино

Режиссер: Ло Дун

Семидесятилетняя Мэй каждый день занимается лишь тем, что осваивает новые маршруты на общественном транспорте Шанхая. Она дважды была замужем, оба раза — не слишком удачно. Теперь, чтобы скрасить дни в съемном доме на окраине города, они ищет общения. В картине показаны ее встречи со сверстниками, их беседы и образ жизни. Фильм дает ответ на вопрос о том, куда же едут все эти женщины в метро рано утром.

«Семь морей, семь холмов»

Программа: Блокбастеры народов мира. Вне конкурса

Режиссер: Рам

Картина индийского кинематографиста Рама впервые была представлена в 2023 году на кинофестивале в Роттердаме. Это мистическая история, в центре которой встреча двух людей, пытающихся залечить свои душевные раны. Только один из них копил проблемы 32 года своей жизни, а другой скитается по миру с эмоциональным грузом уже более восьми тысячелетий.

«Брюс Ли: Выход клонов»

Программа: Дикие ночи. Вне конкурса

Режиссер: Дэвид Грегори

Почти сразу же после смерти суперзвезды боевиков Брюса Ли гонконгские продюсеры отправились на поиски замены актеру. Они искали мастеров боевых искусств, похожих на Брюса Ли, которые смогли бы копировать его стиль. Так появились фильмы с Брюсом Ле, Брюсом Лай, Драгоном Ли и другими подражателями. Всего после смерти Брюса Ли было снято более двух сотен картин с его «клонами». Многие из этих фильмов не отличались высоким качеством, а порой были даже до смешного абсурдными. Режиссер Дэвид Грегори решил исследовать этот феномен «брюсплотейшна» и пообщался со всеми «клонами» короля гонконгских боевиков.

«Сотни бобров»

Программа: Дикие ночи. Вне конкурса

Режиссер: Майк Чеслик

Немая черно-белая комедия рассказывает о продавце яблочной водки Жане Каяке, который влюбляется в дочь продавца пушнины. Чтобы претендовать на ее руку и сердце, герою необходимо убить сотню бобров. Картина представляет собой абсурдную смесь пластического юмора Бастера Китона и эстетику «Деревни дураков».