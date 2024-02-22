Как в дизайне отойти от привычного и переизобрести вещь, рассказал RTVI графический дизайнер и создатель проектного бюро «Раздизайн» Евгений Корнеев. Его работы можно увидеть на выставке «Раздизайн и прототека» в Центре Вознесенского.

Как создать свой раздизайн. Инструкция:

Что такое «раздизайн»

В метод раздизайна входит стремление уменьшить количество дизайна. Причем того дизайна, который является оформлением поверхности, декорированием. Перенос центра тяжести на поиск дизайнерских решений более глубинного характера, связанных со сценарием существования вещи, с ее структурой. Если говорить о книге, то мы в первую очередь подвергаем сомнению и рассмотрению, критике состав, материал, структуру будущих книг. Потому что составители книг, альбомов по искусству, каталогов выставок действуют по одному и тому же сценарию. Книги по искусству, например, представляют собой блок статей, альбом и указатель.

Мы пересматриваем структуру, моделируем будущее бытование книги: кто будет ее читателем, обладателем, в каких условиях он будет ей пользоваться, как она будет попадать в руки читателей. В зависимости от этого и формируется ее облик и вещественные качества. Одно дело, если ее покупают в магазине, и совсем другое, — если ее покупают в интернете, — будут совсем другие требования к обложке. Меньше дизайна как декора и больше дизайна как устройства вещи. Создатели вещей вообще хотят представить их чем-то большим, чем они являются. Мы стремимся уменьшить пафос.

Никаких золотых обрезов?

Мы применяем золотое тиснение, но как троллинг: снижение пафоса, снижение важности и приближение таким образом вещи к человеку, который будет ее использовать, и сокращение дистанции между вещью и ее будущим обладателем. Мы скорее какую-то бедную вещь покроем золотом, чтобы действительно ее преподнести, воспеть или привнести иронию. Мы стараемся создать для наших читателей как можно больше ярких впечатлений: для этого нужно пройти неожиданным путем, посмотреть на привычное с неожиданного ракурса.

Полиграфия и книжная индустрия — консервативная область, где выразительных средств довольно мало, как мне кажется. Со стороны кажется, что их огромное количество, но мы все время пользуемся одними и теми же инструментами. Поэтому ценится умение применить неожиданно технологию, которая используется десятилетиями.

Например, на книжной обложке переплетный материал всегда заворачивается снаружи внутрь, но машина, которая это делает, вполне может завернуть в материал изнутри наружу. То есть никакой дополнительной стоимости у вещи не будет, но получится дизайн, который в оторопь поставит человека, взявшего в руку книгу: «Это что, обложку приделали наизнанку? Шиворот-навыворот? Как это?» А потом окажется, что содержание книги как раз этому соответствует, что этот дизайн иллюстрирует книгу. Или может быть так, что переплет на месте, клей на месте, только нет покровного материала. И такой книгой можно пользоваться, она может жить те же сто лет, что и покрытая тканью книга. А внутри нее будет, например, сборник стихов Андрея Родионова, где он пишет наразрыв, где он снимает кожу с себя. Получается, что и книга сняла с себя кожу. И это — раздизайн чистой воды.

Применение нетрадиционных материалов, которых сейчас огромное количество используется в других индустриях: сеточки, трубочки, пленки, утеплители, — все это может применяться в книге и дарить читателю новые свежие ощущения.

Что такое «прототека»

Прототека — это подспорье для раздизайна. Там придумываются конструкции белых книг, а потом две-три конструкции в год из этой нашей библиотеки прототипов становятся реальными книгами. Это — чистой воды раздизайн. На выставке в Центре Вознесенского «Раздизайн и прототека» есть каталог студии «Непокоренные» — книжка, сделанная без клея, без ниток, без обложки. Более того, она издавалась двумя частями. До выставки был издан каталог, а во время выставки была отснята экспозиция. Когда была издана была вторая часть, каждый читатель мог получить ее бесплатно и присоединить к первой части. Сначала эта книга была объектом в Прототеке и ждала своего часа.

Прототека — это ресурс, на котором размещена коллекция прототипов. Мы изобретаем их в рамках образовательных курсов, например, в Школе дизайна в Высшей школе экономики, где у нас есть модуль, посвященный конструкции. Там мы не занимаемся типографикой, графическим дизайном — мы занимаемся предметным дизайном, создаём новые конструкции книжек. Чтобы не изобретать велосипед, мы, конечно, знакомимся со всем миром существующих книжных конструкций.

Мы не занимаемся рукоделием, нас интересуют конструкции, которые можно изготовить промышленно. Если кто-то делает нечто невиданное, то предлагает и технологию и материалы. Вспоминаем вещи, которые применяются в других индустриях, но почему-то не применяются в полиграфии, книжной индустрии.

Я придумал такую таблицу типа таблицы Менделеева, назовите ее, «таблица Корнеева». Там по одной шкале идут все типы скрепления: скобы, нитки, болты, клей, — все, что есть. По другой — все книжные формы: тетради, кодекс, свиток, гармошки — довольно длинный список. Еще процессы обработки поверхности, например, печать, высечка. На пересечении этих характеристик отметили уже существующие конструкции, которые не надо изобретать. Но остается много белых квадратов. Это один из путей искать новые конструкции. Также ищем интуитивными путями, ассоциативными путями, просто целенаправленными векторами ищем новые конструкции.

Допустим, студент получает задание на этот модуль разработать любые конструкции с использованием скотча или эластичных жгутов, резинок. И мы получаем десяток вариантов, из которых три-пять — это изобретения. Так постепенно и складывается наша библиотека прототипов.