Литература и журналистика уже несколько лет подряд входят в топ-5 самых популярных категорий на краудфандинговой экосистеме Planeta.ru. Это значит, что десятки, а то и сотни новых книг, авторских журналов, поэтических сборников и исторических изданий выходят в свет благодаря поддержке обычных читателей. Желающие могут поддержать любой проект и получить взамен экземпляр книги с автографом, редкие тиражи, постеры, открытки или благодарность авторов. Рассказываем об актуальных книжных проектах, которые ищут будущих читателей, в материале RTVI.

Вышедшие книги и журналы

Журнал «Петрополь», один из рекордсменов по сборам, о городской жизни Российской Империи на ее блистательном пике.

Книга «Придумай мне судьбу» от костюмера Нади Васильевой — это не только хроника профессии, но и личный дневник о моде, кино и внутренней свободе. Издана силами издательства «Сеанс».

Ставшие культовыми издания «Россия в квадрате» и «#Черновик» Дмитрия Маркова тоже финансировались поклонниками работ известного фотографа.

Издание «Гарри Поттер и Методы рационального мышления» — глобальный фанатский проект, который стал реальной книгой благодаря поддержке тысячи читателей.

Литературные проекты в разработке

«Когда я был Атосом» Вениамина Смехова

Ироничные мемуары о съемках культового «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» от самого Атоса. Эта книга — не просто закулисная хроника одного из самых любимых советских фильмов, но и живая история дружбы, кино и театра, рассказанная с иронией и теплотой Вениамина Смехова. Он вспоминает, как снимался легендарный мюзикл, делится анекдотами со съемочной площадки и размышляет о том, какое место этот фильм занял в его жизни — артиста Театра на Таганке.

Издание будет оформлено иллюстрациями художника Александра Зыбина в стиле монохромной акварели, а в новостях проекта автор публикует фрагменты из книги и рассказывает о путешествии по следам графа де Ла Фера.

«Искусство кино»: номер о молодости

Специальный выпуск культового журнала о кино. Очередной номер «Искусства кино» посвящен молодым авторам, дебютам последних лет, автодокументалистике и тем, кто только ищет свой голос в кино, театре, музыке и современном искусстве. Получился очень личный выпуск — с живыми, честными текстами, рефлексией и верой в силу новых высказываний.

Обложку номера украшает фотография Дмитрия Маркова — символичная, тревожная, полная смысла. Именно этот выпуск оказался одним из самых трудных для редакции. Его выход — под вопросом, и чтобы он увидел свет, журналу нужна поддержка. Участие в кампании — это способ сохранить одно из главных авторских медиа о кино в России.

«Моя „Мелодия“ или Конец прекрасной эпохи» Евгении Лозинской

Воспоминания о золотом веке пластинок, поэзии и несвободной свободе

Евгения Лозинская — человек-эпоха: на ее глазах поэты собирали стадионы, актеры озвучивали шедевры для грампластинок, а фирма «Мелодия» выпускала записи, ставшие культурным кодом целого поколения. Эта книга — воспоминания о том времени, когда радость творчества пробивалась сквозь советскую цензуру, а каждый релиз был почти подвигом.

В расширенном и дополненном издании — истории о работе с Владимиром Высоцким, Беллой Ахмадулиной, Булатом Окуджавой, Роланом Быковым, Алексеем Рыбниковым, Евгением Евстигнеевым и другими легендами. Это не просто книга воспоминаний — это архив живой памяти, в котором оживает искусство, созданное на границе между официальным и настоящим.

«Вражеские уроки. Порванный флаг» Павла Леонова

Флот, политика и ядерные страхи: Холодная война от Бермуд до Ближнего Востока Это вторая книга Павла Леонова об истории Холодной войны — на стыке политики, экономики и военной техники. Автор подробно рассказывает о неудачных экспериментах с советскими авианосцами, британских попытках удержать статус морской сверхдержавы, ядерных тревогах послевоенной Европы и о локальных конфликтах, в которых флот играл ключевую роль. Книга богато документирована, снабжена редкими приложениями — от записей советских командиров о технике противника до обзора британской противолодочной авиации.

«Маршруты, которые вдохновляют на путешествия» Геннадия Шаталова

Эта книга — настоящий путеводитель по созданию впечатлений. Геннадий Шаталов, основатель Всероссийской туристской премии «Маршрут года», собрал в одном издании опыт лучших экскурсоводов, ТИЦов, музейщиков и туроператоров со всей России. В книге представлены методики проектирования маршрутов, практики продвижения, примеры успешных туров — от этнографических до гастрономических и речных круизов.

Издание будет интересно всем, кто работает в туризме или просто хочет понять, как рождаются поездки, которые вдохновляют. Это не просто справочник, а инструмент, способный развивать индустрию — особенно в малых городах и регионах.

«Северная сторона» Алексея Мякишева

Черно-белую оду Русскому Северу пишет один из главных мастеров документальной фотографии в России. Четвертая фотокнига Алексея Мякишева — это визуальное путешествие по Архангельской, Вологодской, Костромской, Кировской областям и Карелии. 144 черно-белых фотографии, снятые на пленку, складываются в тихую, трогательную и метафоричную историю о людях и местах, в которых по-настоящему дышит земля. Автор лично работал над отбором, дизайном и смысловым ритмом книги, а предваряет ее текст Дмитрия Лихачева о Русском Севере. Издание выходит в большом альбомном формате, с тканевой обложкой и тактильной бумагой — как дань уважения к каждому кадру.

«Валеркины рассказы» Валерия Кефта

Автобиография клоуна, мима, актера и просто яркого человека

Один из основателей театра «Лицедеи», артист Cirque du Soleil и режиссер парижского театра Ranelagh Валерий Кефт собрал в одной книге десятки автобиографических историй — остроумных, честных, трогательных. «Валеркины рассказы» — это мемуары с характером и чувством юмора, проникнутые духом советского детства, коммуналок, табачного дыма, циркового закулисья и театральной жизни. Книга выходит с иллюстрациями и фотографиями из личного архива.

«Простая книга с простыми рецептами»

Проект «Планеты» и инклюзивных мастерских «Простые вещи». Готовить — просто. Даже если вы не умеете. Особенно — с пошаговыми фото и видео

Это не просто кулинарная книга, а настоящий гид по домашней кухне на ясном языке. Никаких «по вкусу» и «до нужной консистенции» — все максимально понятно и доступно: простые рецепты с фотографиями, полезные советы, QR-коды на видеоуроки. Есть веганские и безглютеновые блюда, завтраки, супы, горячее и, конечно, десерты.

Это совместный благотворительный проект Planeta.ru и петербурских инклюзивных мастерских «Простые вещи», которые не только решили издать книгу, но и сняли целое кулинарное шоу. Продукты для съемок предоставил «ВкусВилл», а выпуски можно посмотреть на контент-платформе «Орбита».

«Отверженные» Олега Климова

Фотограф-документалист Олег Климов провел месяцы в психоневрологических интернатах России и запечатлел повседневную жизнь тех, кто оказался изолированным от общества. Сотни черно-белых снимков, личные дневники, истории и портреты — без стереотипов и прикрас. Это не просто фотокнига, а попытка восстановить личность — дать голос тем, у кого его часто отбирают. Часть тиража в качестве благотворительности передадут в библиотеки и сами интернаты.