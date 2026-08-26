В посольстве США в Москве объяснили RTVI, почему со здания дипмиссии сняли американский флаг. Это связано с плановым ремонтом флагштока, а также с кончиной кантри-певицы и актрисы Долли Партон.

«Посольство США проводит плановый ремонт флагштока. Кроме того, президент Трамп распорядился приспустить флаг США до захода солнца 1 сентября в знак уважения к памяти Долли Партон», — говорится в официальном сообщении представителя посольства для RTVI.

Как сказано в заявлении на сайте Белого дома, в память о Долли Партон, скончавшейся 25 августа, президент США постановил, что национальный флаг «должен быть приспущен в Белом доме и на всех общественных зданиях и территориях, на всех военных постах и ​​военно-морских базах, а также на всех военно-морских судах федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории Соединенных Штатов, их территорий и владений до захода солнца 1 сентября 2026 года», кроме того -» во всех посольствах, представительствах, консульских учреждениях и других учреждениях Соединенных Штатов за рубежом, включая все военные объекты, военно-морские суда и базы».

Накануне, 25 августа, в соцсетях обратили внимание, что со здания американского посольства в Москве исчез национальный флаг США. Сообщения появились на фоне неожиданного визита в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.