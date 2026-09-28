Презентации книг, лекции о литературе и медицине, первая Московская независимая книжная ярмарка, а также новые выставки в музее «Новый Иерусалим», «Зарядье» и галереях Москвы. Куда сходить с 28 сентября по 4 октября — в материале RTVI.

Moscow Book Week

До 4 октября в Москве в третий раз проходит Московская книжная неделя — городской фестиваль, организованный издательством Ad Marginem и сервисом Яндекс Книги. В программе более 150 событий на площадках по всему городу. В этом году фестиваль становится платформой для запуска новых книжных проектов.

1 октября в магазине «Во весь голос» Ольга Птицева представит мистический триллер «Провалы» и расскажет о героях, работе над романом и московской реальности, в которой постепенно проступает необъяснимое. Вход свободный. 3 октября в Библиотеке имени Некрасова врачи-онкологи Школы Павленко поговорят о книгах, которые сопровождают их в работе, и о том, что литература может дать человеку, каждый день сталкивающемуся с болезнями и смертью. Обсудят и другую сторону этого пересечения — почему среди писателей так много врачей и как профессиональный опыт оказывается в литературе.

Кульминацией недели станет первая Московская независимая книжная ярмарка 3 октября в ЦТИ «Фабрика». В ней примут участие более 30 независимых издательств, а главным событием станет открытая книжная конференция — новый для индустрии способ говорить с читателями о том, что происходит внутри нее. Издатели, книготорговцы и представители проектов, занимающихся развитием книжной культуры, обсудят планы, проблемы книжного рынка и его будущее. Среди участников — Ad Marginem, «Смысловая 226», Центр Вознесенского, Дом творчества писателей Переделкино, журнал «БИЛЛИ» и другие.

3 октября также состоится литературная беговая экскурсия в рамках Московской книжной недели. Сбор участников — в магазине на Чистопрудном, 16, где пройдет разминка, после чего бегуны преодолеют примерно 12 км по литературным локациям Москвы. Об истории этих мест расскажет участник SHU RUN Community и коренной москвич с опытом проведения беговых экскурсий Михаил Сидоров. Финишируют участники в кафе «Полдень», где их будут ждать напитки, легкий завтрак и разговоры по мотивам пробежки.

«Федоскино: где живет душа»

2 октября 2026 года Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» откроет выставку «Федоскино: где живет душа». Экспозиция объединит около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи — от истоков промысла до современных работ.

Проект разместится в трех тематических залах, рассказывающих об истории школы, советском периоде и новых путях развития ремесла. Посетители увидят шкатулки, ларцы, панно, табакерки и украшения. Специально к выставке разработан туристический маршрут, объединяющий музей и подмосковные центры народных промыслов.

Для гостей подготовлена параллельная программа: экскурсии, мастер-классы и концерты. Выставка продлится до 14 марта 2027 года.

«ВЫПУСК’26» и Московская Арт Премия

1 октября в арт-пространстве «Паркинг Галерея» парка «Зарядье» стартует новый выставочный сезон. Открытие ознаменуется двумя флагманскими проектами: выставкой «ВЫПУСК’26» и экспозицией 7-й Московской Арт Премии.

Выставка «ВЫПУСК’26» представит дипломные работы выпускников 30 московских вузов. Проект охватит все художественные специальности — от академической живописи и скульптуры до гейм-дизайна, анимации и сценографии. Специальными гостями станут Московская консерватория им. П. И. Чайковского и кафедра фотожурналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. В рамках параллельной программы в третий раз пройдет маркет молодого искусства.

Экспозиция 7-й Московской Арт Премии объединит более ста произведений в номинациях «Изобразительное искусство и архитектура», «Музыка», «Кино», «Театр» и «Литература». В этом году на соискание премии подано более тысячи заявок. Призовой фонд составляет 33 миллиона рублей.

«Фонтан № 0»

До 18 октября в культурно-выставочном центре «Перовский архив» пройдет выставка «Фонтан № 0». Проект реализует неосуществленный замысел Фабрики театральной косметики (ФТК) 1952 года.

Фонтан должен был стать центром зоны отдыха сотрудников, однако после ввода фабрики в эксплуатацию в 1956 году он так и остался на бумаге. Художник Егор Ткаченко представит его в формате звукового произведения — вместо воды объект наполнит акустическое присутствие. Куратором выступила Ильмира Болотян.

Важной частью экспозиции станет архив ФТК. Проект поднимает тему сохранения памяти места и будущего территории, где планируется развитие культурной точки притяжения района. Посетить выставку можно до 18 октября.

«След»

В первой в России галерее фиджитал-искусства VS Gallery проходит выставка «След», приуроченная к трехлетию пространства. Впервые в одной экспозиции были представлены работы большинства авторов, с которыми сотрудничает галерея: Кирилла Рейва, Данила Карамушкина, Юлии Низамутдиновой, Рината Абрамахнова, Платона Инфанте, Аристарха Чернышева, Сергея Бугаева-Африки и других.

Проект исследовал новые формы искусства на стыке цифровой и физической реальности. Художники поднимали вопросы трансформации идентичности, взаимодействия природы и технологий, а также изменения роли автора в эпоху искусственного интеллекта. Название «След» отсылало к цифровым отпечаткам, которые мы оставляем ежедневно, и к памяти, фиксируемой алгоритмами.

Цифровая часть экспозиции была создана с помощью ультракороткофокусных проекторов, а физические объекты представляли собой цифровые работы, обретшие материальную форму. Выставка задумана как уникальная конфигурация, которая больше никогда не повторится в таком составе.

«Транзит»

В галерее современного искусства ART&BRUT открылась персональная выставка художника Никиты Орлова «Транзит». Проект исследует состояние порога — момент перед выбором, когда прежнее положение перестало быть устойчивым, а следующий шаг еще не сделан.

В основе экспозиции — серия абстрактных живописных работ, построенных вокруг мотива архитектурного проема. Художник использовал геометрические формы, цветовые плоскости и многослойную поверхность, чтобы создать ощущение пространства, которое одновременно открывается и сопротивляется взгляду. Слои краски накладывались от недель до месяцев, а прозрачный гель объединил их в единую поверхность, где множественность чувствуется, но не различается.

Выставка не предлагает универсальной метафоры духовного пути, а показывает, как абстракция работает с конкретным человеческим опытом: растерянностью, медленным вниманием к себе и необходимостью пройти через неопределенность

«Важная информация»

25 сентября в пространстве Открытых студий Винзавода состоялось открытие выставки резидента 14-го сезона Константина Чиркова «Важная информация».

Проект исследует трансформацию информации. Художник обратился к тому, как новостные сообщения, бытовые истории и изображения, проходя через множество источников и интерпретаций, теряют связь с первоисточником, обрастают деталями и превращаются в искаженную версию самих себя.

В экспозиции были представлены работы, демонстрирующие этот процесс. В одной из них изображение передавалось от участника к участнику по памяти, создавая цепочку деградации исходных данных. В других произведениях автор намеренно использовал кадрирование и скрывал части изображения, оставляя зрителю лишь фрагменты, а абстрактные элементы становились визуальными «заплатками» — попытками соединить неполную информацию в единую картину.

СКАН

С 1 по 4 октября в Красноярске пройдет ярмарка современного искусства СКАН — смотр художников и галерей Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этом году ярмарка расширяется: она переезжает на новую площадку МВДЦ «Сибирь», а к участникам впервые присоединяются пять галерей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо выставочной программы, СКАН подготовил образовательные, бизнес- и детские события, а городская программа выйдет за пределы ярмарки — в нее войдут спектакли, экскурсии, прогулки и специальные проекты на разных площадках Красноярска.

«Просто камни, просто дерево, просто река»

До 15 ноября 2026 года в галерее современного искусства Culture в Ростове-на-Дону проходит выставка «Просто камни, просто дерево, просто река». Куратором проекта выступает Максим Пышненко, со-куратором — Валерия Бармина. В экспозиции примут участие такие художники, как Евгения Буравлёва, Слава Нестеров, Мария Стадник, Виктория Кочерова, Наталья Дорогина, Кристина Овсянкина, Надежда Прадес, Никита Орлов и другие.

Выставка посвящена состоянию, в которое человек возвращается, выходя за пределы города: шелесту листьев, ветру в поле, звуку ручья и тишине. По замыслу куратора, посетители смогут пережить похожий опыт, одновременно находясь в городе и на удивление далеко от него — среди леса, полей и воды. «Медитативное состояние не обязательно искать далеко. Фрагмент коры с прогулки, засохшая ветка, еловая шишка, причудливый камень — этого достаточно, чтобы создать дома маленькую точку тишины», — отмечает Максим Пышненко.

«Вейся, синяя тишь»

До 4 октября в продолжает работу SYSTEMA GALLERY персональная выставка Анны Касс «Вейся, синяя тишь» (куратор — Алексей Корси). Работы Анны Касс составлены из архетипов русского культурного бессознательного: яблоневый сад, вишня, рябина, лебедь, сова, кружево, хрусталь, пруд. Проступающие из глубины фона образы предъявляются зрителю лишь контуром, чертой, расплывчатым силуэтом — словно смытые дождём сюжеты, которые превращаются в фантомы. Эти образы путешествуют из картины в картину, сливаясь в общий дрожащий пейзаж.

В пространстве выставки возникает сложное чувство меланхолии, которое точнее было бы назвать переживанием светлой тоски. Живопись Касс парадоксальным образом продолжает литературную традицию конца Золотого века, подсвечивая специфическое для русской культуры переживание зыбкости окружающей действительности.