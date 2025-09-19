В России продолжается падение интереса к кинотеатрам на фоне роста онлайн-сервисов. Если до пандемии поход в кино оставался популярным досугом, то последние годы аудитория массово перешла в онлайн. Причины очевидны: удобство подписок, возможность смотреть премьеры дома и уход голливудских фильмов с российского проката.

По данным Фонда кино, посещаемость российских кинотеатров в 2023 году была значительно ниже допандемийного уровня, а общий бокс-офис страны снизился по сравнению с показателями до пандемии.

В то же время онлайн-кинотеатры продолжают набирать аудиторию: по оценкам экспертов Mediascope, в 2024 году число подписок могло превысить 15 миллионов. Популярные сервисы, такие как «Кинопоиск», START и Okko, активно развивают эксклюзивные релизы и сериалы, доступные только онлайн, что делает их важной альтернативой традиционному кино.

У кинотеатров остаются свои преимущества: большой экран, качественный звук и коллективный просмотр создают особую атмосферу, которую онлайн-сервисы пока не могут полностью заменить. Но чтобы вернуть массового зрителя, индустрии необходимо предлагать уникальные впечатления — масштабные премьеры, интерактивные события или премьеры фильмов, которые вызывают интерес широкой аудитории.

Согласно исследованиям, среди молодежи от 18 до 35 лет большинство предпочитают смотреть новинки именно онлайн, а поход в кино воспринимается как редкое событие, а не привычный досуг. Эксперты отмечают, что возвращение массового зрителя в кинотеатры возможно только при условии появления качественного контента и мероприятий, которые нельзя повторить дома.

Пока же аналитики склоняются к тому, что онлайн останется главным форматом. Кинотеатры могут сохранить нишевую аудиторию — любителей фестивального кино, семейных походов или громких премьер, но вернуть прежний масштаб посещаемости в ближайшее время вряд ли получится.