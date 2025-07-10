10 июля в Нижнем Новгороде стартовал кинофестиваль «Горький fest». В церемонии открытия приняли участие российские звезды, организаторы и жюри фестиваля.

Ведущими церемонии выступили актеры Никита Кологривый и Полина Гухман. Президент фестиваля Михаил Пореченков зачитал обращение министра культуры России Ольги Любимовой, которая пожелала участникам фестиваля вдохновения, смелых решений и ярких премьер, а зрителям — незабываемых кинооткрытий. Также на церемонии открытия выступила Тося Чайкина, которая спела вместе с зрительным залом. В завершении вечера Пореченков и генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева призвали жителей и гостей Нижнего Новгорода приходить на бесплатные кинопоказы и поблагодарили всех, кто поддерживает «Горький fest» уже девять лет.

Тема фестиваля этого года — «Авангард в кино и искусстве», приуроченная к столетию фильма «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна. Ведущие рассказали, что в этом году организаторы в программе старались передать авангардный дух свободы, поэтому на фестивале покажут множество экспериментальных картин. Всего в конкурсе участвуют 16 фильмов, среди них есть и игровые, и документальные, и полнометражные и короткометражные. Оценят картины члены жюри: режиссер Алексей Герман-младший, сценарист Дарья Грацевич, продюсер Александр Плотников, композитор Артем Васильев, актриса Ольга Сутулова и кинокритик Егор Москвитин.