8 февраля на «Мосфильме» прошла презентация стримингового сервиса Wink, где показали новинки 2024 года. Всего сервис планирует выпустить в этом году 35 оригинальных проектов, среди которых не только сериалы, но и фильмы, а также документальные ленты. Презентацию посетили многие звездные гости, работавшие над новинками сезона.

На данный момент идет работа над историческим проектом «Челюскин. Первые», часть съемочного периода которого проходили в сложных погодных условиях: в Териберке, на Шпицбергене и в Анадыре. Сериал расскажет о том, как пароход «Челюскин» проходил Северный морской путь и это обернулось трагедией. В ленте сыграли, в частности, Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарёв. Шоураннером проекта выступил Федор Бондарчук, а производством занимаются «НМГ Студии» при поддержке «‎ИРИ».

Среди необычных проектов — сай-фай драма «Реплика» с Никитой Ефремовым в главной роли. Это полнометражный фильм об ученых, разработавших способ копировать сознание человека. Главный герой влюблен в жену своего брата и создает ее реплику, чтобы быть с ней вместе в виртуальном мире. Эта драма поднимает не только проблемы морали, но и ставит философский вопрос о том, что такое душа человека и можно ли сотворить ее дубликат.

На презентации представили проект, перекликающийся с нашумевшим «Словом пацана» от Wink и Start, — сериал «Комбинация». Это история о легендарной женской позднесоветской группе. В касте ленты — звезды, полюбившиеся многим зрителям после проекта Жоры Крыжовникова: Никита Кологривый и Елизавета Базыкина. В сериале также сыграют Анастасия Уколова, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок и многие другие. После презентации Базыкина и Уколова даже успели продемонстрировать свою любовь к «Комбинации» и исполнить главные хиты группы.

Зрителям показали и первые кадры эротического сериала «Чистые» о борьбе за свободу куртизанок в Санкт-Петербурге в 1903 году. Создатели ленты пообещали, что в ней будет двадцать семь сцен секса на четыре эпизода. Ожидается, что проект выйдет осенью. В «Чистых» снимались Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и другие.

Wink также показал и другие проекты: шпионскую драму «ГДР» от ИРИ, ностальгическую комедию «Особенности национальной больницы», второй сезон подростковой музыкальной драмы «Плакса» и остросюжетный процедурал «Неверная».