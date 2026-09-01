Казахстан долгое время оставался страной, куда россияне могли беспрепятственно въезжать, имея на руках лишь паспорт — будь то заграничный или даже внутренний. Однако с ноября правила изменятся: теперь для пересечения границы нужно будет заранее заплатить за электронное разрешение на въезд. QazETA необходима всем иностранцам, в том числе и россиянам. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) признались RTVI, что не понимают, как нововведения соотносятся с правилами, которые действуют в отношении стран СНГ. Подробности — в материале RTVI.

Исключений не будет

25 августа Казахстан начал воплощать в жизнь новое миграционное законодательство, по которому для всех иностранных граждан вводится обязательное электронное разрешение на въезд. Оно будет выдаваться через цифровую платформу QazETA.

Как говорится на сайте МИД Сербии (официальная информация изначально появилась именно там), введение разрешений будет проходить в пять этапов:

25 августа — 1 ноября: тестовый режим. В это время получение QazETA не обязательно, то есть при пересечении границы Казахстана тот факт, что у путешественника отсутствует электронное разрешение, не будет основанием для отказа во въезде.

С 1 ноября: QazETA станет обязательной для всех, кто прибывает в республику по воздуху. Авиакомпаниям дадут указание не брать на борт пассажиров, у которых нет действующего электронного разрешения.

С 15 ноября: требование о наличии QazETA распространится на автомобильные погранпереходы на внешних границах Евразийского экономического союза. То есть это коснется всех, кто будет пересекать границу Казахстана из стран, не входящих в ЕАЭС.

С 30 ноября: предыдущие меры распространятся и на автодороги внутри границ ЕАЭС, в том числе и на Россию.

С 15 декабря: наличие электронного разрешения на въезд станет обязательным на железнодорожных и морских переправах. Требование будет распространяться и на порты и терминалы в Каспийском море.

Подать заявку на QazETA необходимо не менее чем за три дня (72 часа) до планируемого пересечения границы Казахстана. Разрешение будет действовать 180 дней.

«Электронное разрешение не меняет существующие правила безвизового пребывания. Иностранные граждане по-прежнему смогут находиться в Казахстане в течение количества дней, предусмотренного безвизовым режимом, действующим в отношении их гражданства», — пояснили в сербском МИД.

Как отразится на россиянах

В 2026 году поток путешествующих из России в Казахстан уже снизился примерно на 6%, рассказали RTVI в АТОР.

«Но не стоит переоценивать именно вклад туризма со стороны России. При этом мы не очень сильно понимаем, как ведение этого сбора вяжется с Таможенным союзом, с правилами, которые действуют в отношении стран СНГ. И вот здесь до ноября, я думаю, предстоит разобраться», — отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Собеседник RTVI добавил, что в Казахстан редко путешествуют именно с туристическими целями. Это больше «деловые, культурные или семейные связи».

Немаловажным остается вопрос цены и оплаты. Как рассказал «РИА Новости» оператор системы QazETA, стоимость будет единой для всех, но ее размер пока находится на этапе согласования.

Однако казахстанские СМИ, в частности kz24.news, пишут, что в соцсетях распространяется информация о том, что стоимость составит 3900 тенге (примерно 735 рублей), если оформлять разрешение заранее, и 7600 тенге (около 1432 рублей), если делать это непосредственно на границе.

Стоит также помнить, что карты российской платежной системы «МИР» официально обсуживаются только одним банком — ВТБ-Казахстан. То есть в большинстве случаев воспользоваться российскими картами на территории республики не получится.

В 2024 году глава Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник в интервью RTVI отмечал, что ситуация с картами «МИР» непростая.

«Многие банки, у которых есть корреспондентские счета в юрисдикциях, враждебных к России, опасаются рисков и, исходя из этого, прекращают отношения и взаимодействие с платежной системой карты «МИР». Но жизнь на этом не останавливается», — рассказал тогда российский дипломат.

По словам вице-президента АТОР, если говорить о стоимости, информация о которой сейчас гуляет на просторах интернета, она «крайне незначительна» и не повлияет на текущие показатели. Однако введение любых барьеров на пути путешествия — это всегда негативный фактор.