Как в странах Центральной Азии отреагировали на то, что Россия испытала баллистическую ракету «Орешник», планирует ли Москва вводить визы со странами, откуда прибывают нелегалы, продолжит ли Казахстан выдавать россиянам банковские карты и постоит ли «Росатом» первую в республике АЭС, есть ли соперничество с Китаем в регионе, чего ждать от визита Владимира Путина в Астану — об этом в специальном интервью RTVI рассказал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

О картах «МИР» и казахстанских картах для россиян

Здесь, прежде всего, имеет значение соответствие законодательству действий и приезжающих россиян, и банковских учреждений, которые обслуживают их заявки. И все разрешено, если не запрещено.

Нам такие сигналы (о том, что банки Казахстана могут прекратить выдавать карты россиянам. — Прим. RTVI) не поступали.

С картами «МИР» ситуация непростая. Многие банки, у которых есть корреспондентские счета в юрисдикциях, враждебных к России, опасаются рисков и исходя из этого прекращают отношения и взаимодействие с платежной системой карты «МИР». Но жизнь на этом не останавливается. За пределами платежной системы «МИР» существует разветвленная система взаиморасчетов. Мы используем эти возможности, чтобы продолжать финансовые и расчетные связи с Казахстаном и многими другими странами, оказавшимися в такой же непростой ситуации.

[Россиянам] необходимо обладать полной информацией перед поездкой за рубеж, ознакомиться с финансовыми реалиями в той стране, куда направляетесь, и сделать из этого выводы. Некоторые банки [в Казахстане] обслуживают карты «МИР».

О возможности договора о двойном гражданстве с Казахстаном

Насколько я знаю, с Казахстаном таких разговоров у нас не было.

В истории были прецеденты, когда действовали договоры о двойном гражданстве, в частности, с Туркменистаном. Но он прекратил свое действие несколько лет назад по инициативе туркменской стороны.

Политика России в отношении гражданства и защиты прав граждан в соответствии с Конституцией ориентирована на то, чтобы стимулировать наших граждан приносить пользу своей стране, воспитывать своих детей в духе традиций российского государства, взращивать из них ответственных граждан.

Так что тема двойного гражданства не столь актуальна сейчас, как несколько десятилетий назад, когда мы проходили через серьезные геополитические штормы, когда прекратил свое существование СССР. Институт двойного гражданства тогда помогал обеспечивать права и даже защиту тех лиц, которые оказались в уязвленном положении. Сейчас ситуация радикально изменилась, острой необходимости в этом нет.

О параллельном импорте через Казахстан

Мы наблюдаем, какому беспардонному давлению подвергается дружественная нам страна, Казахстан, со стороны тех государств, которые хотят склонить Астану к незаконным антироссийским санкциям. Я бы хотел подчеркнуть слово «незаконным». Согласно международному праву, только Совет Безопасности ООН от имени международного сообщества вправе накладывать санкции или другие ограничения на кого бы то ни было.

Разумеется, мы бы не хотели, чтобы дружественный нам Казахстан испытывал какие-то сложности в этой связи. Вместе с тем обращаем внимание на то, что западная политика ограничения неоспоримого права той или другой страны развивать свои хозяйственные связи, по сути, ставит под большой вопрос надежность западных государств как торгово-экономических партнеров.

Россия убеждена, что в Астане это хорошо видят и понимают. Мы сами никогда не накладываем ограничений на сотрудничество с Казахстаном или с какой-либо другой страной, если это сотрудничество отвечает взаимным интересам. И на основе этого понимания мы продолжим выстраивать наши отношения.

Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве в тех сферах, где оно развивалось десятилетиями. Никто не вправе диктовать нам, что можно, а что нельзя, если это отвечает экономическим интересам, интересам продовольственной и энергетической безопасности друг друга.

Об отношениях с Казахстаном при Токаеве

Между первым президентом Казахстана [Нурсултаном Назарбаевым] и президентом России [Владимиром Путиным] сложились очень тесные, доверительные отношения. Их можно даже охарактеризовать как дружественные. Такой характер отношений сохраняется и сейчас при президенте Касым-Жомарте Токаеве, который считает приоритетным курс на углубление стратегического партнерства и союзничества с Россией, на доверительные отношения с нашим лидером.

Я бы сказал, что они [отношения] обретают новое качество и динамику. На это указывают многочисленные саммиты, весомые пакеты договоренностей, которые заключают Россия и Казахстан. Буквально на днях (27-28 ноября. — Прим. RTVI) состоится государственный визит Владимира Путина в Казахстан, где нас ожидает насыщенная программа и заключение новых взаимовыгодных соглашений.

Они охватывают сферу энергетики, транспорта, взаимодействия по линии ряда министерств и ведомств, в том числе экономического, юридического блока, сотрудничество по линии следственных комитетов. То есть у отношений многоплановый, глубоко структурированный характер, отвечающий интересам обеих сторон.

О строительстве газопровода в Китай через Казахстан

Дискуссия на эту тему ведется по линии наших министерств и ведомств уже несколько месяцев. Ее исходным моментом стала договоренность трех государств — России, Казахстана и Узбекистана — о формировании газового сотрудничества, которое позволило бы сбалансировать ситуацию, особенно в периоды пиковых нагрузок на экономики и социальные инфраструктуры государств за счет поставок российского природного газа.

Сейчас мы продолжаем двигаться по этому пути, ведутся экспертные консультации с обеими странами, в данном случае — с Казахстаном, по поводу газификации отдельных его районов и по поводу расширения перспективы такого сотрудничества и на рынках третьих государств.

Предусматривается переговорный этап и с Китаем как страной — крупнейшим потребителем энергоресурсов.

О строительстве АЭС в Алматинской области

Ни для кого не секрет, что «Росатом» с самого начала проявлял интерес к этому проекту, поскольку наша корпорация обладает одной из наиболее продвинутых компетенций в этой сфере, готова предложить безопасный дизайн первой в истории Казахстана атомной электростанции.

Выгодность нашего предложения заключается в его комплексном характере. Наряду с решением задач о строительстве такого объекта в Казахстане возникала бы новая сфера индустрии. «Росатом», используя свой богатейший опыт, обещает помочь казахстанской стороне в создании национального корпуса высококвалифицированных специалистов в атомной сфере.

У сотрудничества с «Росатомом» есть очень широкие перспективы для Казахстана, прежде всего, с точки зрения обеспечения его собственной энергетической безопасности, а также поддержки амбициозных, масштабных планов, которые у руководства Казахстана есть в экономической сфере. Они энергоемкие, и получение в распоряжение такого атомного объекта генерации чистой энергии, конечно же, было бы большим подспорьем в решении масштабных задач руководства Казахстана.

Мы предлагаем комплексный подход, и в этом серьезное конкурентное преимущество нашего предложения.

В мире есть несколько государств, обладающих компетенциями в этой сфере, ответ лежит на поверхности. Но руководство Казахстана в своей мудрости должно принять информированное, выверенное решение.

О законе «О масс-медиа» в Казахстане

Закон вступил в силу, нам о нем было хорошо известно. Мы понимаем стремление казахстанских властей развивать национальное телерадиовещание на государственном языке. Мы сами заинтересованы в том, чтобы российские СМИ расширяли подачу своего контента на Центральную Азию на языках государств этого региона.

Вместе с тем следует принять во внимание, что у русского языка особый статус в Казахстане — согласно Конституции, у него официальный статус. Невозможно игнорировать огромный спрос на русскоязычную продукцию у населения Казахстана.

Следовательно, здесь нам надо найти золотую середину, оптимальный баланс, который бы учитывал как стремление казахстанской стороны развивать национальную телеиндустрию и спрос на русскоязычный контент, русскоязычный контент.

[Это область] не столько переговоров, сколько согласование подхода: закон принят, но в то же время он должен применяться гибко, с учетом тех особенностей, о которых я сказал. Насколько мне известно, с казахстанской стороной ведутся консультации по линии наших информационных властей, и оптимальное решение уже обретает свои очертания.

О русском языке в Узбекистане

Мы всегда пристально отслеживаем резонансные ситуации или происшествия, касающиеся отношения к русским, к русскому языку, к русской культуре и истории (речь о скандале между учеником, который просил вести урок на русском языке, и учительницей. — Прим. RTVI). Но этот конкретный случай не показатель отношения в Узбекистане к русскому языку. Он востребован там. Несмотря на то, что его статус конституционно не определен, по сути, это второй по распространенности язык, играющий роль средства межнационального общения.

В Узбекистане проживают около 130 этносов. Узбекистан — это страна исхода для значительного количества трудящихся мигрантов. Узбекистан — один из лидеров по количеству студентов, которые обучаются в российских вузах. Поэтому язык востребован, руководство Узбекистана относится к нему с соответствующим вниманием. В около 90 школах в Узбекистане преподают исключительно на русском языке. Сейчас русский язык изучают порядка 6,5 млн школьников в Узбекистане.

Да, руководство Узбекистана совершенствует языковую политику. Но мы уверены, что это должно происходить не в ущерб русскому языку, а, скорее, в интересах сбалансированного развития национальной культуры, образования и науки.

Нас вполне устраивал бы тот статус, которым сейчас язык обладает. Но мы видим, насколько власти Узбекистана заинтересованы в том, чтобы им помогали с качественным преподаванием русского языка. На это нацелены несколько программ наших министерств и ведомств в учреждениях дошкольного образования, в школах и шире. Все это помогает нашим друзьям увеличивать корпус квалифицированных педагогов-русистов, педагогов, преподающих предметы на русском языке.

О товарообороте с Узбекистаном

Товарооборот и интенсивность экономического сотрудничества между Россией и Узбекистаном существенно увеличились за последние несколько лет. Связано это с убежденным курсом руководства Узбекистана на то, чтобы использовать все возможности для раскрытия потенциала российско-узбекистанского сотрудничества.

Наш товарооборот сейчас находится на отметке порядка $10 млрд в год, перед нами стоит амбициозная задача утроить этот показатель к 2030-му. Есть все предпосылки. Значительный импульс получила промышленная кооперация, развитие инвестиционных проектов, в том числе и сотрудничество на троих — Россия, Узбекистан, Казахстан. Так что здесь фактор Казахстана только помогает увеличению нашего товарооборота.

О совместных проектах с Узбекистаном

У нас масштабная карта сотрудничества по линии министерств экономики, промышленности, энергетики. Эти проекты в области энергетики, в том числе в ядерной, и дорожно-транспортные проекты, и культурно-гуманитарные формы взаимодействия, связанные с открытием филиалов вузов.

Узбекистан лидирует по количеству филиалов российских вузов, их сейчас 14. Среди них и старейший педагогический университет им. Герцена, который занимается подготовкой квалифицированных кадров педагогов-русистов.

По итогам майского визита Владимира Путина в Узбекистан была достигнута договоренность о строительстве в Узбекистане атомных электростанций малой мощности. Уникальными компетенциями в этой сфере обладает именно «Росатом», и вероятность того, что все это будет реализовано, весьма высока.

О мигрантах из Центральной Азии

Надо всегда помнить о том, что между нами нет визовых ограничений. К тому же ряде стран власти пока не в состоянии обеспечить работой всех и каждого, поэтому трудовая миграция — это объективно востребованный процесс, который отвечает интересам прежде всего государств, которые не в состоянии предоставить рабочие места своим гражданам. Если миграционное сотрудничество поставить на прозрачные, цивилизованные рельсы, то эффект для российской экономики будет весьма ощутим.

Нелегальная миграция — это вызов и для государств исхода, и для России как принимающей стороны. На решение сопутствующих проблем и направлены наши новые законы, законопроекты, административные решения, которые повысили строгость контрольно-проверочных мероприятий на пунктах пересечения российской границы.

В том, чтобы устранить «серые» зоны в сфере миграционного взаимодействия, заинтересованы в равной степени и страны Центральной Азии, и Россия. Следование четким правилам позволит приезжающим к нам иностранцам, с одной стороны, избегать рисков оказаться в руках мошенников, с другой стороны, обеспечить себе законность пребывания на территории России, а также возможность пользоваться положенными социальными и правовыми формами поддержки.

О возможности введения виз со странами Центральной Азии

Разговоры [о введении виз] ведутся отдельными представителями политической элиты, но каких-либо изменений в принципиальном подходе руководства страны к этой теме пока не просматривается.

Более того, в нынешних условиях мы наблюдаем активизацию работы по линии компетентных органов, повышение уровня работы с выезжающими в Россию гражданами иностранных государств, чтобы они, оказавшись на нашей территории, легче адаптировались к условиям проживания в российском обществе.

По нашей информации, ожидать [введения виз] не приходится.

Об отношении к мигрантам после теракта в «Крокусе»

Сразу после этого ужасающего террористического акта эмоциональная окраска оценки событий была очень резкой. Мы сделали многое, чтобы разъяснить и нашему обществу, и нашим зарубежным партнерам мотивы, которыми руководствуются службы безопасности России, наши пограничные органы, чтобы обеспечить необходимую безопасность и в российском обществе, и тем иностранцам, которые прибывют сюда.

Да, меры проверки стали строже, и это всерьез и надолго. Можно вспомнить последствия крупных террористических актов в других странах. Я работал в Нью-Йорке в свое время, когда произошел ужасный теракт (11 сентября 2001 года. — Прим. RTVI), и помню, что те меры безопасности, которые были введены американскими властями, они сохраняются и по сей день.

Мы будем и дальше осуществлять контрольно-проверочные мероприятия со всей необходимой строгостью, но в рамках российского законодательства. Ровно об этом наши компетентные ведомства ведут разговор со странами, откуда прибывают в Россию основные потоки трудящихся мигрантов и иностранных студентов. Поле понимания расширяется, я абсолютно уверен, что мы будем сотрудничать на основе взаимопонимания.

Эмоциональная реакция [после теракта в «Крокус Сити Холле»] сходит на нет, уступая место трезвой оценке обстановки.

Об отношениях с Россией с центральной Азией

Можно говорить об активизации ряда внерегиональных государств в Центральной Азии.

Но у России там очень прочные позиции, они складывались десятилетиями, если не веками. Мириадами нитей переплетены наши экономики, гуманитарные, культурные общности. Составить этому конкуренцию очень сложно. Можно говорить, что новые ниши активнее заполняются компаниями из Китая. Но даже при этом какой-то острой конкуренции с китайскими партнерами мы не наблюдаем.

Мы подходим к Центрально-Азиатскому региону как к стратегически важному для нас соседству. Мы заинтересованы в его стабильности, в процветании, в предсказуемости политической обстановки. С этих позиций Россия и Китай смотрят одинаково на регион. Мы хотим, чтобы и решение наших экономических задач там протекало в гармоничном ключе.

Россия выступает за формирование большого евразийского пространства или партнерства, где Центральная Азия играла бы свою важную роль. Китай реализует внешнеполитическую установку «Пояс и путь». Обе эти концептуальные вещи взаимодополняемы. Мы ведем работу над тем, чтобы сообща с китайскими партнерами, используя общие межгосударственные площадки, такие как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), обеспечивать атмосферу взаимопонимания, дружбы и сотрудничества с нашими центральноазиатскими соседями.

Конечно, компании всегда ищут выгодные для себя проекты, это свободный рынок, это законы конкурентной борьбы. Не исключаю, что в каких-то секторах экономики такая конкуренция за отдельный проект или инвестиционный пакет может возникать. Но это абсолютно нормально. Мы стимулируем наши компании быть более конкурентоспособными, более агрессивными в хорошем смысле, двигаться туда, куда капитал считает важным идти, чтобы не упускать выгоду.

О влиянии Европы и США на Центральную Азию

Политика санкций в отношении России резонирует по региону. США, западные эмиссары настырно агитируют в пользу сотрудничества с их компаниями, в то время как реальных проектов не так много. В основном это программы, дорожные карты, декларации, реализация которых еще далека от действительности.

Россия и Китай предлагают проекты здесь и сейчас, мы видим многие из них осуществляются. Под этими проектами едва ли прочитывается какая-то политическая подоплека. Мы сотрудничаем не против кого-то — мы сотрудничаем во взаимовыгодных интересах, в то время как наши геополитические конкуренты — или даже соперники — скорее предлагают дружить против кого-то, предлагают проекты в пику сотрудничеству с Россией. В частности, транспортные проекты, которые подчеркнуто формулируются как проекты в обход территории России. Это абсурд, потому что России самой географией суждено выступать наиболее оптимальным, экономически рациональным транзитным субъектом.

Мы приветствуем результаты недавнего саммита в Казани, где статус партнера БРИКС обрело несколько государств, в том числе и страны Центральной Азии: Казахстан и Узбекистан. Мы считаем, что это новая площадка, где мы сможем расширить наше взаимовыгодное сотрудничество, но уже в ином подборе ключевых игроков. И считаем, что у партнерства между центральноазиатскими странами и БРИКС самые широкие перспективы.

О реакции на испытание Россией ракеты «Орешник»

Прямой реакции не последовало — были косвенные признаки того, что эскалация напряженности вокруг украинского конфликта, которая происходит, не по вине России, серьезно обеспокоила центральноазиатские государства. В ряде стран службы, отвечающие за общественную безопасность, за безопасность на производстве, за безопасность на границах были приведены в состояние повышенной готовности.

Равнодушных к этой ситуации в Центрально-Азиатском регионе нет — все с тревогой следят за тем, как развивается эта конфликтная ситуация. Российская сторона делает все, чтобы объективно донести до наших партнеров мотивы, которыми мы руководствуемся, предпринимая те или иные шаги.

Негативной реакции не было. Поддержки мы ни от кого не просим и не ожидаем, мы действуем в соответствии с собственными национальными интересами, в соответствии с соображениями безопасности для нас и наших союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

О расширении влияния НАТО в регионе

Мы внимательно следим за тем, как развиваются отношения между, назову вещи своими именами, агрессивным блоком НАТО, Евросоюзом, который все меньше отличается от оборонного или военного блока, и государствами, непосредственно примыкающими к нашей территории.

Между Россией и большинством стран Центральной Азии существуют союзнические отношения. Это не пустой звук: есть ряд договоров и соглашений, предусматривающих взаимную поддержку, а главное, обязательство не предпринимать каких-либо шагов, которые могут быть направлены против интересов безопасности друг друга.

С этой точки зрения мы убеждены, что рисков расширения сфер влияния НАТО на ближайшее окружение России нет. Хотя это не отменяет попыток наших противников в той или иной форме вернуть свое военное или разведывательное присутствие в регион Центральной Азии, за этим мы внимательно следим.

Думаю, наши партнеры не хуже россиян понимают, какими рисками чревато подобное проникновение, так как стратегическая установка западных стран на переформатирование политических режимов на постсоветском пространстве никуда не ушла.