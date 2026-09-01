Треть россиян (35%) назвали предоставление скидок и бонусов основным условием для того, чтобы попробовать рассчитываться цифровым рублем. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на результаты опроса медиахолдинга «Просто.»

Согласно опросу, для 33,3% стимулом стал бы положительный опыт знакомых по использованию цифрового рубля. На третьем месте по популярности — возможность платить за товары и услуги без интернета (31,7% респондентов).

Среди других условий перехода на новый способ оплаты россияне называли бесплатные или недорогие переводы (26,7%), а также высокий уровень защищенности финансовых операций (23,3%).

При этом 40% участников опроса заявили, что ни одно из предложенных преимуществ они не будут рассматривать как повод для перехода на цифровой рубль.

О своем недоверии к новому способу расчетов заявили 76,3% респондентов, в то время как положительную характеристику цифровому рублю дали 23,7% опрошенных. Наибольшую тревогу у респондентов вызывает вопрос защиты личных данных и потенциальные ограничения при совершении операций (59,7%).

Исследование показало, что 91,7% участников опроса слышали о цифровом рубле, однако только 18,3% россиян сказали, что понимают, как он работает, а 55% заявили, что обладают лишь общим представлением о нем.

При этом 83,3% респондентов выразили уверенность в том, что граждане должны сами принимать решение о переходе на этот платежный инструмент.