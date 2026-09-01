Работа ООН не всегда удовлетворяет Москву, требуется приложить усилия для повышения эффективности организации, заявил президент России Владимир Путин.

«Наверное, не все, не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет. Должен вместе с тем заметить, что на самом-то деле, если честно сказать, так было всегда, практически с момента ее создания», — сказал Путин в ходе встречи в формате «ШОС плюс», его слова приводит РИА Новости.

По его словам, потенциал ООН далеко не раскрыт, ее деятельность необходимо адаптировать к изменениям в глобальной политике и экономике.

«Все-таки потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока», — добавил Владимир Путин.

Ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Бишкеке. Лидеры государств подписали 1 сентября Бишкекскую декларацию 25-летия организации.