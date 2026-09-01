Президент России Владимир Путин призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приложить все возможные усилия, чтобы исключить из мировой практики провоцирование вооруженных конфликтов.

«Хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня первое сентября — это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов», — сказал Путин во время заседания глав государств ШОС, его слова приводит РИА Новости.

Саммит Совета глав государств-членов ШОС стартовал в Бишкеке, в котором принимают участие лидеры 17 стран.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит 31 августа — 1 сентября. Высший орган ШОС — Совет глав государств. Лидеры государств ШОС встречаются ежегодно. Последний раз такой саммит проходил в сентябре 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. В этом году организации исполнилось 25 лет.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.