Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Бишкекскую декларацию 25-летия организации, передает агентство РИА Новости.

«Государства-члены подчеркивают, что ШОС не является военно-политическим блоком и не направлена против других государств и международных организаций», — говорится в документе.

Также отмечается, что страны ШОС выступают против принудительных мер, противоречащих Уставу ООН, и обеспечения безопасности за счет других.

«Государства-члены отмечают важность дальнейшего развития взаимодействия по линии оборонных ведомств, в том числе регулярного проведения совместного антитеррористического командно-штабного учения «Мирная миссия» и других практических мероприятий сотрудничества в военной области, которые будут способствовать поддержанию мира и укреплению безопасности на пространстве ШОС», — подчеркивается в декларации.

Отдельное внимание государства уделили событиям Ближнем Востоке, в том числе войне США против Ирана.

«Государства-члены выражают глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана <…> Они подтверждают ранее заявленную позицию ШОС с осуждением военных ударов по территории Исламской Республики Иран, приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения и значительному ущербу экономике страны», — следует из документа.

Наряду с декларацией утверждены положение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС, положение об исполнительном комитете Антинаркотического центра ШОС и другие документы.

Подписание состоялось по итогам саммита в киргизской столице, в мероприятиях участвуют лидеры 17 стран.

Высший орган ШОС — Совет глав государств. Лидеры государств ШОС встречаются ежегодно. Последний раз такой саммит проходил в сентябре 2025 года в китайском городе Тяньцзинь. В этом году организации исполнилось 25 лет.

В ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь.

Статус государств-партнеров по диалогу в ШОС имеют Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивская Республика, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.