Тема СВО остается главным предметом интереса россиян, другой темы, которая могла бы с ней конкурировать на равных, нет. Об этом заявил в эфире радио «Комсомольская правда» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщает KP.RU.

«Несмотря на то, что пятый год уже война идет, новости, связанные с СВО, на первом месте. Сильно превосходят по резонансу все остальное», — сказал он.

При этом внутри самой темы произошло смещение фокуса, отметил Федоров. По его словам, раньше россияне интересовались продвижением российских войск, новостями о новых занятых населенных пунктах и прогнозами военных успехов. Теперь же основное внимание приковывают удары вглубь России.

Другие темы периодически увлекают россиян, например, война США с Ираном, ходом которой особенно интересовались в марте. Но потом это снова ушло на задний план, а СВО всегда остается на первом плане, объяснил гость студии.

Отношение россиян к СВО: четыре группы

На вопрос о том, сколько в российском обществе сторонников продолжения боевых действий (условных «ястребов») и сколько — «голубей мира», Федоров ответил, что для России характерна другая классификация, предложенная политтехнологами Евгением Минченко и Евгенией Стуловой.

«По отношению к СВО есть четыре главных типа реакции: „столичная Россия“, „глубинная Россия“, „воюющая Россия“ и „Россия убежавшая“», — перечислил он.

Глубоко вовлечена лично только «воюющая Россия» — это непосредственные участники боевых действий, члены их семей, работники военно-промышленных предприятий, а также жители зоны СВО и граничащих с Украиной районов. Все вместе составляют примерно 15% взрослого населения РФ, рассказал Федоров.

«Эта группа <…> максимально мотивирована на войну до победного. Их мнение: эта война должна закончиться решительной победой, желательно капитуляцией врага, и полноценным мирным договором, не временным перемирием», — объяснил он.

Большинство населения страны входят в две другие группы — «столичная Россия» и «глубинная Россия». Федоров описал этих людей как «не особо воинственных» и «более взвешенных», которые «хотят, чтобы война закончилась, но очень увесистым, правильным для нас результатом».

«Они всеми силами стараются сохранить свою жизнь довоенную, мирную, насколько это вообще возможно», — сказал глава ВЦИОМ.

Что касается «убежавшей России», то ее составляют в основном так называемые внутренние эмигранты — люди, которые не уехали из страны, но отказались от поддержки СВО и хотят незамедлительного окончания боевых действий.

«Для них принципиально, чтобы война закончилась прямо сейчас. На каких условиях? Что там будет дальше? Чей будет Крым, Донбасс и так далее — их вообще не волнует. Многие из них вообще хотели бы, чтобы все вернулось по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сказал Федоров.

Настоящие эмигранты, которые перебрались за границу, тоже входят в эту группу, но их число незначительно — меньше 5%, указал он.

«Привыкли и тянем лямку»: о тревожности россиян

Федоров признал, что тревожность россиян в целом этим летом «существенно выросла» по сравнению с тем же периодом прошлого года. Он связал это с бензиновым кризисом, расширением зоны украинских атак на территорию РФ, включая удары по складам Wildberries и Ozon, и с возникшими из-за этого сбоями логистики.

В то же время, по его словам, уровень тревожности сейчас ниже, чем был еще нынешней весной и в начале лета.

«Произошла адаптация, привыкание к тем бедам и невзгодам, которые на нас обрушились за последние полгода. <…> Это наш обычный механизм приспособления к изменениям, в том числе негативным. <…> И мы сегодня уже не паникуем, а как-то тянем лямку, адаптировавшись, живем», — рассудил глава ВЦИОМ.

Какой россияне хотят видеть страну: пять вариантов

На вопрос о том, каким россияне видят будущее после СВО, Федоров сказал, что у людей в основном позитивные ожидания — что цели операции будут достигнуты, после чего начнется хорошая жизнь. При этом они пока не думают ни об экономических проблемах, ни о том, что будет с санкциями, ни о других серьезных вопросах, которые должна ставить перед собой каждая страна, заканчивающая войну.

«Они думают об идеальном образе <…> И здесь у нас нет единой картины, кроме того, что это, конечно, должна быть мирная страна, безусловно, защищенная», — сказал Федоров.

По его словам, во ВЦИОМ на основе результатов опросов выделили пять образов будущего. Самый популярный из них — это «Комфортная Россия».

«Я бы охарактеризовал его так: отстаньте от нас, не надо звать нас к великим победам, дайте нам жить своей жизнью, но при этом сделайте нам все красиво и комфортно и бесшовно», — пояснил он.

Второй по популярности — образ «Великая Россия». Его в основном рисуют себе патриотически настроенные граждане, многие из которых воевали.

«Они хотят, чтобы Россия была по-настоящему сильной. Не только вооруженной до зубов, но и сильной экономически и технологически», — сказал Федоров.

Третий образ — «высокотехнологичная Россия», который близок людям инженерного склада ума и любителям хай-тека. Им не важны ни политический строй, ни социальное благополучие, а важно, «чтобы инженер был главным у нас в стране, чтобы кругом одни роботы, искусственный интеллект и космические корабли наши бороздят просторы галактики», описал он.

Четвертый образ — «социальная Россия» — предполагает широкую заботу о гражданах со стороны государства. Сторонники этой концепции рассчитывают, что достойная жизнь должна быть у всех, от пенсионеров и матерей-одиночек до инвалидов.

Пятый образ будущего — это «свободная Россия». На него, по оценке Федорова, уповают меньше всего граждан — 10-12%. Они хотят, чтобы было как можно меньше законов и запретов, а люди могли жить, как хотят, даже если ради этого нужно будет поступиться комфортом, утверждает Федоров.