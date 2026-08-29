России не нужны люди, которые покидают страну на фоне слухов о мобилизации, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Я думаю, что они не зря уезжают, они нам просто не нужны. Если они настолько не любят свою родину и куда-то уезжают, только исходя из слухов, они нам просто не нужны. Поэтому пусть уезжают», — сказал депутат.

Он также опроверг слухи о новой волне мобилизации.

«Мобилизации не будет, потому что военкоматы всех субъектов Российской Федерации справляются с тем заданием, которое выдают из Генерального штаба по набору военнослужащих по контракту. Поэтому такой необходимости нет на сегодняшний день», — заявил Соболев.

По данным Politico, за прошлую неделю около 113 тыс. россиян пересекли границу с Грузией через пограничный пункт Верхний Ларс. В эту страну можно попасть по земле без виз. 20 августа погранпереход пересекло более 20 тыс. человек, что «значительно превышает» показатели прошлых лет, указывала Федеральная таможенная служба России.

Также россияне стали чаще интересоваться жильем в Грузии и Армении, отмечают местные риелторы.

Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян в конце августа заявил о готовности республики принять «новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт». МИД России расценил это заявление как провокационное.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с RTVI назвал утверждения о планах провести новую волну мобилизации этой осенью «информационными утками», которые вбрасывают украинские власти. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заверил в отсутствии необходимости проводить мобилизацию, поскольку подписывающих контракт с Минобороны «вполне достаточно».

Президент России Владимир Путин говорил, что действия россиян, уехавших из страны в период мобилизации, которая объявлялась в сентябре 2022 года, нужно оценивать не с эмоциональной, а с юридической точки зрения.

«Нужно давать в каждом конкретном случае правовую оценку действий конкретного гражданина», — сказал глава государства (цитата по РБК).

Позднее Путин говорил, что вопрос об уехавших во время мобилизации россиянах — это «отдельная тема», на которую надо много говорить. «Не знаю, может, кто-то считает, что это даже не их страна», — сказал президент.