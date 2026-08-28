Проект приказа Минобороны о расширении доступа военкоматов к данным о военнообязанных разработан во исполнение действующего законодательства, а перечень сведений, который будут запрашивать комиссариаты — «абсолютно умеренный». Об этом заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Госдума приняла законы о призыве, и эти данные — это абсолютно умеренные потребности военкоматов в знаниях о тех людях, которые призываются на военную службу. При приеме на отдельные военные должности круг сведений о кандидате шире и может касаться родственников, это обычная практика», — сказал Колесник.

Он напомнил, что «в советское время данных собирали больше».

«Начинают тут возмущаться — „такие сведения получают военкоматы“… Извините, человек допуски получает, становится секретоносителем. Естественно, о нем надо знать все и еще немного, чтобы потом не возникало никаких неожиданностей», — отметил депутат.

Колесник считает, что такого резонанса не было после принятия закона об электронных повестках и ограничениях за неявку в военкомат — действующее законодательство предусматривает запрет для уклонистов от службы в армии на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, регистрацию прав на недвижимость. Также ограничиваются права на управление транспортными средствами и их государственную регистрацию, им отказывают в заключении кредитных договоров, договоров займа и так далее.

Колесник отдельно отметил, что сведения, которые получат военкоматы о призывниках, не утекут.

«Военкомат — военное заведение, там военные люди работают, давшие присягу, поэтому сведения оттуда не уйдут», — заверил депутат.

Какие данные получат военные

Подготовленный Минобороны проект приказа расширяет объем сведений, которые военные смогут получать о гражданах при отборе на отдельные должности. Речь идет не только о самих кандидатах и военнослужащих: доступ к значительной части информации предполагается также в отношении их родственников — супругов, детей, родителей, братьев, сестер, а также братьев и сестер супругов.

Проект приказа Минобороны предусматривает, что военные смогут получать сведения о регистрации, транспорте, паспортах, образовании, инвалидности, доходах, банковских счетах и трудовой деятельности человека.

Предполагается доступ к сведениям о судимости и уголовном преследовании, статусе подозреваемого или обвиняемого, розыске, нахождении в местах лишения свободы, следственных действиях и вступивших в силу обвинительных приговорах.

В перечне есть и данные о здоровье, сведения о финансовом положении кандидатов, наличии загранпаспортов.

Кроме того, должностные лица Вооруженных сил РФ получат право получать сведения «об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели», а также о включении человека в реестр иностранных агентов.

Проект приказа находится на этапе прохождения антикоррупционной экспертизы, его текст еще может измениться.