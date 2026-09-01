Переход ситуации на топливном рынке к более понятной и предсказуемой стадии ожидается по мере приближения опорного заседания совета директоров Банка России в октябре. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает «Интерфакс».

Тремасов связал наблюдаемое увеличение стоимости бензина с сезонными факторами, характерными для августа, на который приходится пик спроса.

«К концу октября, когда у нас будет опорное заседание, я думаю, все же ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой», — сказал он, добавив, что сейчас любые выводы будут преждевременными.

Базовый сценарий ЦБ предусматривает восстановление компаниями своих производственных мощностей, в том числе пострадавших из-за атак БПЛА, до конца года, отметил Тремасов.

«Естественно, это гипотеза. Она может корректироваться, как и прогноз. Мы здесь в общем такие же заложники ситуации, как и все. Следим за развитием ситуации», — пояснил советник главы ЦБ.

Тремасов также указал, что увеличение стоимости топлива не только оказывает прямое воздействие на инфляцию, но и создает вторичные проинфляционные эффекты, которые можно будет оценить лишь в следующем году, когда будет собрана вся необходимая статистика.

Он также отметил, что в настоящий момент представляется затруднительной оценка масштаба эффекта от ударов по логистической инфраструктуре маркетплейсов, поскольку у регулятора «нет достоверной целостной картины, чтобы оценить масштаб этого шока».

«Поэтому мы будем смотреть по косвенным индикаторам. Очень важно сейчас понять, что происходит с потребительским спросом, как потребители реагируют на происходящее», — заявил Тремасов.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 11 сентября. Опорное заседание назначено на 23 октября.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RTVI спрогнозировал, что ситуация с бензином нормализуется к сентябрю.