Жители испанского острова Майорка протестуют против наплыва туристов. Люди жалуются, что их жизнь ухудшается, несмотря на доход, который, казалось бы, должны приносить отдыхающие. О том, что ждет популярное в Европе туристическое направление, рассказал в эфире RTVI основатель сервиса «Гид Майорка» Вячеслав Блинов.

31 августа аэропорт на Майорке принимал и отправлял рейсы раз в полторы минуты. Уходящим летом на острове отдохнули почти 10 млн человек — примерно в 10 раз больше, чем местных жителей.

Сами жители считают, что турпоток стал слишком большим, и выходят на акции протеста. Одна из участниц протестов в городе Сольер описывала ситуацию так: «Нужны перемены, ведь жители Сольера просто выживают. Качество жизни падает, жилье найти все труднее, везде бесконечные пробки. Так больше продолжаться не может».

«Я рада туристам, но их стало слишком много, — рассказывала журналистам другая жительница Майорки. — Нельзя припарковаться ни на улице, ни на парковках, да и наши старые магазинчики закрываются один за другим».

Хотя число отдыхающих растет, доходы от них увеличиваются не так стремительно. Причина в том, кто именно прилетает на Майорку, заявил RTVI Вячеслав Блинов.

«Это зачастую те самые немецкие бюргеры, которые задавлены налогами, поборами и прочим, и у них просто тупо остаётся намного меньше денег на отдых. Они оплатили подорожавшие билеты, они оплатили подорожавшие отели. А когда приехали сюда, они уже не тратят столько на рестораны, на шоппинг, на какие-то культурные мероприятия», — рассказал Блинов.

По его мнению, и местные жители, и бизнес хотели бы снова видеть Майорку «такой, какой она была до массового бума туризма». Это был «остров аристократического туризма», куда люди приезжали, как на французский Лазурный берег или в Монако, пояснил Блинов.

«Состоятельные люди, [которые могли] сходить в казино, купить какую-нибудь картину, покушать в каком-нибудь мишленовском ресторане, съездить на какую-то дорогую экскурсию, взять яхту», — сказал собеседник RTVI.

По его словам, Майорка уже «по чуть-чуть двигается в этом направлении». «И местные жители, конечно, это поддерживают», — заключил Блинов.