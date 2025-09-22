24 сентября 2025 года в Центре событий РБК состоится II конференция по управлению здоровьем и возрастом «Ко-Лаб». Инициаторами мероприятия являются Ольга Пивень, сооснователь конференции ЦИПР и «СО.ЗНАНИЕ», и Ксения Зайцева, владелица клиники XELLA. В этом году к ним в роли партнера присоединилась Анастасия Полетаева, журналист и автор YouTube-шоу БЕЗФИЛЬТРОВ, которая отвечает за контент конференции на всех платформах.

Программа II конференции «Ко-Лаб» включает обсуждение широкого круга вопросов, связанных со здоровьем и современными подходами к управлению возрастом. В Большом зале №1 ключевыми темами станут современные подходы к проведению диспансеризации населения и возможность сделать чекап модным и удобным. Отдельное внимание будет уделено женскому репродуктивному здоровью в контексте планирования рождения детей в 2026 году. На сессии обсудят важность доказательной базы в вопросах здоровья. Также запланированы дискуссии о выстраивании рутины ЗОЖ в большом городе, способной улучшить самочувствие, и о методах налаживания ментального здоровья. Еще одной темой станет снижение веса без последствий для организма, а также роль гаджетов для здоровья в качестве личного врача в смартфоне.

В Малом зале №2 фокус сместится на влияние биотехнологий на повседневную жизнь. Участникам представят простые действия, направленные на улучшение здоровья без олимпийских рекордов. В формате научпоп-лекции эксперты расскажут о способах легче переносить стресс, избегать выгорания и улучшать качество сна. На сессии также исследуют феномен заботы о себе как новой социальной валюты и определят грань между пользой и фанатизмом. Отдельный блок будет посвящен вопросам мужского здоровья и его сохранения.

В зале «Ко-Лаб» FM, оформленном как лаундж, темы будут сконцентрированы на wellness-лайфстайле. Участникам предложат рассмотреть вопросы о том, как услышать себя и свое тело и вовремя обратиться за помощью. На сессии «Бьюти головного мозга» речь пойдет о факторах, реально вредящих здоровью. Концепция гибкого ЗОЖ и встраивания здоровья в реальную жизнь станет предметом отдельного обсуждения. Практические аспекты work-life balance в московских условиях и влияние технологий на здоровье завершат программу этого зала.

Спикерами конференции станут ведущие специалисты по доказательной и превентивной медицине. Среди научных экспертов — Елена Малышева, доктор медицинских наук и профессор; Оксана Драпкина, терапевт, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России; Александр Дзидзария, уролог-онколог, профессор; а также врачи-диетологи, кардиологи, геронтологи и другие специалисты. Директором деловой программы выступает Алексей Безымянный, главный врач Диагностического клинического центра №1.

Также в мероприятии примут участие инфлюенсеры и эксперты из смежных областей, включая Аню Ковалеву, Елену Крыгину, Катю Голден, Дарину Алексееву, Дарью Золотухину и Наталью Османн. В рамках конференции состоится независимая деловая премия в области здоровья и биохакинга, которая отметит компании, бренды и инновации в сфере комплексного подхода к здоровью.