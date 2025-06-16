Конституция России возглавила список книг, которые чаще всего воруют из книжных магазинов. Федеральная сеть «Читай-город» провела внутренний аудит и выяснила, какие книги чаще всего «уходили» из магазинов без оплаты.
Помимо Конституции, из магазинов также часто исчезали книги «1984» Джорджа Оруэлла, «45 татуировок личности. Правила моей жизни» Максима Батырева, «Благословение небожителей. Том 1» Мосян Тунсю и «Атомные привычки» Джеймса Клира. Также среди книг, которые часто оказывались без оплаты, оказались «Мой театр» Николая Цискаридзе, «Руки Вверх. Литературный блокбастер» и «Дневники. Диана Арбенина».
11 июня генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев назвал топ-10 самых читаемых книг недели из рейтинга, подготовленного Ассоциацией книгораспространителей (АСКР) от ведущих книжных магазинов Москвы: сетей «Читай-город», «Московский Дом Книги», «Республика», а также книжных «Москва», «Молодая гвардия», «Достоевский».
В список попали:
- «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры;
- «Бог всегда путешествует инкогнито» Лорана Гунеля;
- «Тума» Захара Прилепина;
- «Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь» Джона Стрелеки;
- «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз;
- «Убийства и кексики. Детективное агентство «Благотворительный магазин» Питера Боланда;
- «Хороших девочек не убивают» Холли Джексон;
- «Скорбь Сатаны» Марии Корелли;
- «Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство «Благотворительный магазин» Питера Боланда;
- «Серенада для Нади. Забытая трагедия Второй мировой» Зюльфю Ливанели.