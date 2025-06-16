Конституция России возглавила список книг, которые чаще всего воруют из книжных магазинов. Федеральная сеть «Читай-город» провела внутренний аудит и выяснила, какие книги чаще всего «уходили» из магазинов без оплаты.

Помимо Конституции, из магазинов также часто исчезали книги «1984» Джорджа Оруэлла, «45 татуировок личности. Правила моей жизни» Максима Батырева, «Благословение небожителей. Том 1» Мосян Тунсю и «Атомные привычки» Джеймса Клира. Также среди книг, которые часто оказывались без оплаты, оказались «Мой театр» Николая Цискаридзе, «Руки Вверх. Литературный блокбастер» и «Дневники. Диана Арбенина».

11 июня генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев назвал топ-10 самых читаемых книг недели из рейтинга, подготовленного Ассоциацией книгораспространителей (АСКР) от ведущих книжных магазинов Москвы: сетей «Читай-город», «Московский Дом Книги», «Республика», а также книжных «Москва», «Молодая гвардия», «Достоевский».

В список попали: