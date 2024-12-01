В преддверии Рождества или Нового года принято покупать или дарить адвент-календари — наборы с окошечками, которые нужно открывать раз в день до праздника, каждый раз находя в них небольшой подарок. Бренды ежегодно выпускают адвент-календари на любой вкус и кошелек: с косметикой, игрушками, сладостями, украшениями и даже напитками. Рассказываем про самые интересные и трендовые адвент-календари 2024-2025 в материале RTVI.

Charlotte’s Beauty Treasure Chest of Love

Стоимость от 30 тыс. рублей

Адвент-календарь Charlotte’s Beauty Treasure Chest of Love от Charlotte Tilbury — это комод в форме сердца, содержащий 12 ящичков с косметическими средствами. Набор включает средства для подготовки кожи к макияжу: сыворотку, крем, тоник и масло для губ, а также декоративную косметику: помады, тушь, карандаши для губ и глаз, хайлайтер. В адвент-календаре можно найти как бестселлеры, так и новинки бренда.

Davines

Стоимость от 30 тыс. рублей

В наборе Davines из 12 ячеек можно найти миниатюры и полноразмерные уходовые средства бренда. Например, в адвент-календаре есть шампуни, средства для укладки, маски, мицеллярная вода, а также множество кондиционеров.

Payot

Стоимость от 7 тыс. рублей

Адвент-календарь Payot — это набор из 24 миниатюрных средств для комплексного ухода за кожей лица и тела, включающий средства для очищения, отшелушивания, увлажнения, питания и защиты. В ячейках можно найти маски для лица, спонж, массажер для лица, кремы и сыворотки бренда, скрабы, бальзамы и многие другие средства для ухода.

Kinder

Стоимость от 1,2 тыс. рублей

В адвент-календаре Kinder 31 ячейка — чтобы сладких подарков точно хватило до самого Нового года. В каждом окошке — небольшие сладости: шоколадные яйца, бегемотики, печенье Kinder Cards, конфеты, шоколадки и вафельные батончики Bueno. Также в ячейках спрятаны QR-коды с играми на новогоднюю тематику.

LEGO

Стоимость от 4 тыс. рублей

Адвент-календарь LEGO City состоит из 24 окошек с ежедневными сюрпризами в виде минифигурок, сезонных мини-конструкций и аксессуаров. В комплекте есть игровой коврик, который можно разложить на коробке, чтобы создать зимнюю деревню. Также в коллекции адвент-календарей LEGO есть новогодние наборы по «Звездным войнам», «Гарри Поттеру», с супергероями Marvel и принцессами Disney.

Netflix

Стоимость от 30 тыс. рублей

Адвент-календарь Netflix представляет собой набор из 24 эксклюзивных коллекционных предметов, посвященных популярным сериалам Netflix: «Очень странные дела», «Бриджертоны», «Игра в кальмара», «Ван Пис» «Ведьмак» и многих других. В окошечках можно найти мини-фигурки по любимым сериалам, мерч и украшения — все для фанатов проектов Netflix.

Alo Yoga

Стоимость от 40 тыс. рублей

Бренд американской одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga представил свой адвент-календарь Alo Scent. Набор из 24 ячеек сочетает косметические средства и предметы для релаксации. В адвент-календаре можно найти миниатюры средств для ухода за кожей лица и тела (кремы, очищающие гели, сыворотка, масло, лосьон), средства для волос (шампунь, кондиционер), а также бальзам для губ. В дополнение к косметике календарь включает аксессуары для йоги и фитнеса (резинки для волос, ремешок для йоги, полотенце), а также предметы для создания уютной атмосферы (ароматические масла, свечи). В набор также входят миниатюры парфюмерии и подписка на онлайн-платформу фитнес-уроков.

Kusmi Tea

Стоимость от 9 тыс. рублей

Адвент-календарь Kusmi Tea предлагает 24 сюрприза в коробке, оформленной в стиле иллюстраций к сказкам. Набор включает 20 муслиновых пакетиков чая (зеленого, черного, белого и травяного), две миниатюрные металлические банки чая Organic Tsarevna и Organic Glogg, а также заварник в форме елки и желе с ароматом чая Anastasia.

AF Brew

Стоимость от 4,9 тыс. рублей

Адвент-календарь AF Brew представляет собой набор из 12 бутылок и банок пива, предназначенный для ежедневной дегустации в период с 28 декабря по 8 января. Состав календаря держится в секрете, но авторы гарантируют разнообразие сортов пива. Календарь продается в ограниченном количестве в определенных заведениях, поэтому создатели AF Brew рекомендуют поспешить.

Jelly Belly

Стоимость от 14 тыс. рублей

24-дневный адвент-календарь Mr. Jelly Belly предлагает ежедневный сюрприз в виде желейных бобов Jelly Belly. В календаре представлены разнообразные вкусы — как классические (горячий шоколад, груша, лимон/лайм), так и праздничные, тематически связанные с Рождеством (леденцовая трость, клюквенный соус, эгг-ног).

NYX

Стоимость от 24 тыс. рублей

Адвент-календарь NYX Professional Makeup «Один дома. Дом Кевина» содержит 24 окошка с полноразмерными косметическими продуктами бренда NYX. Календарь украшен иллюстрациями из фильма. В наборе представлены популярные продукты для макияжа глаз, губ и лица, включая блески для губ, стики для лица, кремовые тинты для щек и матовые помады.

Barbie

Стоимость от 10 тыс. рублей

Barbie Dreamtopia — это адвент-календарь, включающий куклу Barbie с аксессуарами для трансформации в русалку, принцессу или фею, а также фантазийных друзей (мини-фигурка единорога, щенок и другие питомцы), кроватку для питомцев, дополнительную одежду и аксессуары (обувь, щетку, ободки) — и большую коробку для хранения. В комплекте также есть браслет с подвесками для обладателя набора.

Funko POP

Стоимость от 10 тыс. рублей

Адвент-календарь Funko POP «Кошмар перед Рождеством», созданный по мотивам культового фильма Генри Селика и Тима Бертона, предлагает 24 дня погружения в его мир. В каждом окошке можно найти мини-фигурку Funko POP с персонажами мульфильма: Джека Скеллингтона, Салли и других обитателей праздничных городов.

Villeroy & Boch

Стоимость от 49 тыс. рублей

Рождественский адвент-календарь Toy’s Delight Memory от Villeroy & Boch зарядит каждый день ожиданием праздника. В набор входят фарфоровая елочка и 24 игрушки для нее — к празднику дерево будет полностью украшено миниатюрными фигурками.