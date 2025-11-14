Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал RTVI, что планирует отпраздновать в узком кругу свой рекорд — девятисотую шайбу, заброшенную в матче против «Сент-Луис Блюз». Хоккеист отметил, что перед одним из матчей запланирована церемония награждения.

По словам Овечкина, его поздравят команда и лига. «Предполагаю, что будет [организована] красная дорожка. На мероприятие приглашены моя жена, дети и мама», — отметил спортсмен. Кроме того, вероятно, состоится ещё одно награждение — на этот раз по случаю того, что Овечкин провёл 1500 игр за одну команду.

«Что касается личного праздника, то, скорее всего, после матча мы небольшой компанией где-нибудь посидим, чтобы отметить это событие. Либо соберёмся дома», — поделился Овечкин.

6 ноября 2025 года хоккеист первым в истории НХЛ забросил 900-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата. Помимо этого, на счету Овечкина 77 точных бросков в матчах Кубка Стэнли.

В апреле хоккеист побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки, забив в общей сложности 894 шайбы. Президент России Владимир Путин назвал рекорд Овечкина «праздником для болельщиков в России», а мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что официально утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина.

Российский форвард продолжит выступать за «Вашингтон Кэпиталз» до конца следующего сезона, после чего его текущее соглашение завершится. Как заявлял сам хоккеист, вопрос о продлении контракта на данный момент не рассматривается.

Овечкин обладает впечатляющей коллекцией трофеев: он дважды выигрывал чемпионат России с московским «Динамо», в 2018 году принес «Вашингтону» долгожданный Кубок Стэнли, а также трижды поднимался на высшую ступень пьедестала на чемпионатах мира в форме сборной России.