В рамках нового направления Винзавод.Гравитация и выставки «Чего ты боишься?» команда магазина локальных брендов LCLS.RU совместно с московским брендом Unification love представили линейку свечей «Обсидиан».

Концепция свечи вдохновлена произведениями художников выставки «Чего ты боишься?», где среди 29 страхов рассматривается тревога от одиночества и поиск надежного, безопасного дома.

Свеча в виде застывшей лавы символизирует неизбежное и неуклонное приближение опасности. Она медленно тает, выделяя раскаленную лаву, которая постепенно заливает все вокруг. Это служит метафорой близкого наступления чего-то негативного или угрожающего, что невозможно остановить или избежать.

Представленные в рамках коллаборации свечи сделаны вручную. Они обладают ароматом «кровь дракона», как указывают авторы.