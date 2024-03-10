В ночь с 10 на 11 марта по московскому времени будут объявлены лауреаты американской кинопремии «Оскар». Какие картины претендуют на приз в номинации «Лучший фильм», — в материале RTVI.

«Прошлые жизни»

Режиссер: Селин Сон

Фильм «Прошлые жизни», согласно оценкам критиков, — главный претендент на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Это дебютный полный метр Сон. В работе ей помогала студия независимого кино А24. Картина своей цветовой гаммой и неспешностью повествования напоминает «Землю кочевников» Хлои Чжао, получившей «Оскар» 2021 года.

«Прошлые жизни» — это камерная история любви, которой не случилось. Нора (Грета Ли) познакомилась с Хе-Соном (Тео Ю) еще в детстве, когда жила в Сеуле. Однако ее родители вскоре решили эмигрировать в Канаду. Спустя 12 лет Нора снова встречает Хе-Сона, на этот раз в соцсетях, но им снова не удается продолжить общение. Когда героям уже за тридцать, они встречаются вновь — в цветущем летнем Нью-Йорке. Но теперь Нора счастлива в браке, а Хе-Сон только расстался с невестой.

«Анатомия падения»

Режиссер: Жюстин Трие

«Анатомия падения» — детективная драма, снятая французским режиссером Жюстин Трие. Главную роль в картине исполнила лауреат премии «Серебряный медведь» Берлинале Сандра Хюллер. Фильм уже успел завоевать гран-при Каннского фестиваля и «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший сценарий».

Сандра и Самюэль — писатели, они живут в уютном шале в альпийской деревне и воспитывают сына Даниэля, потерявшего зрения в результате аварии. Однажды Даниэль возвращается с прогулки и обнаруживает труп отца. Выпал ли он сам из окна или его выкинула с балкона жена? В этом и придется разобраться следствию, вытаскивая на свет самые неприятные подробности супружеской жизни.

«Оппенгеймер»

Режиссер: Кристофер Нолан

«Оппенгеймер» — настоящий феномен кинопроката. Он стал первым в мире байопиком, собравшим в мире $912 млн. В фильме сыграли звезды мировой величины: от Киллиана Мерфи и Роберта Дауни-младшего в главных ролях до Мэтта Деймона и Дэйна ДеХаана в эпизодических.

Картина рассказывает об «отце ядерной бомбы» Роберте Оппенгеймере. Нолан использовал нелинейную структуру повествования: сцены работы ученого над «Манхэттенским проектом» (проектом по разработке ядерного оружия) прерываются сценами допросов, проходивших после того, как на Хиросиму и Нагасаки были сброшены бомбы. Оппенгеймер показан неоднозначно: с одной стороны, как создатель оружия невиданной мощи, с другой — как человек, который испытывает угрызения совести.

«Барби»

Режиссер: Грета Гервиг

Фильм о детской кукле стал настоящим событиям для всего мира. «Барби» собрала в мировом прокате около $1,5 млрд, ввела в моду стиль барбикор, стала предметом для множества мемов с Райаном Гослингом. Картина получила восемь номинаций на «Оскар».

Действие фильма происходит в Барбиленде, где царит матриархат и живут Барби и Кены. Пока Барби занимают ведущие должности в правительстве городка и устраивают большие вечеринки, Кенам остается лишь надеяться, что Барби обратят на них внимание. Но все меняется, когда Стереотипная Барби (Марго Робби) впадает в депрессию. Она отправляется вместе со своим Кеном (Райан Гослинг) в Реальный мир, чтобы отыскать человека, который придумал для нее сценарий с этим расстройством. Пока Барби пытается разобраться со своим местом в мире, Кен узнает, что такое патриархат, захватывает Барбиленд и переименовывает его в Кендом.

«Убийцы цветочной Луны»

Режиссер: Мартин Скорсезе

Фильм «Убийца цветочной Луны», снятый классиком американского кинематографа, остался без призов в наградном сезоне 2024 года, хотя и был номинирован на премии Британской киноакадемией, профильных гильдий и «Золотой глобус». Награды была удостоена лишь исполнительница главной роли Лили Гладстоун — она получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Трехчасовая киноэпопея рассказывает историю истребления племени осейджей в штате Оклахома. Скорсезе показывает «перевернутый» мир: в соседних штатах бушуют погромы, члены Ку-клукс-клана устраивают парады на главных площадях, а осейджи богатеют и нанимают белых американцев прислуживать себе. Но их превосходство оказывается лишь внешним. Белые переселенцы ненавидят и истребляют осейджей. Главная героиня фильма Молли (Лили Гладстоун) выходит замуж за шофера Эрнеста (Леонардо ДиКаприо). Она не знает, чем занимается ее супруг, в то время как тот исполняет приказы своего влиятельного дяди-масона по прозвищу Король (Роберт ДеНиро).

«Зона интересов»

Режиссер: Джонатан Глейзер

Второй, по мнению критиков, главный кандидат в номинации «Лучший фильм». Картина уже собрала множество международных наград, в том числе призы Каннского фестиваля. Своей интонацией он напоминает «Убийц цветочной Луны»: здесь главные герои тоже не хотят замечать происходящую катастрофу.

«Зона интересов» рассказывает о банальности зла. Главный герой — Рудольф Хёсс (Кристиан Фридель), начальник Освенцима. Его жена Хедвига (Сандра Хюллер) — домохозяйка, живущая в большом красивом доме, воспитывающая детей. Она не хочет думать о том, чем занимается ее муж, что такое Освенцим на самом деле. Герои фильма воспринимают зло как нечто обыденное и продолжают жить дальше, не замечая исчезновения людей, войны, горя и смерти.

«Американское чтиво»

Режиссер: Корд Джефферсон

«Американское чтиво» — дебютный полный метр Корда Джефферсона, сценариста «Хранителей». Социальная сатира в духе «Не смотри наверх» прошла мимо большинства российских зрителей: ее не было даже в «пиратском» прокате. Однако она была удостоена гран-при Международного кинофестиваля в Торонто.

В центе сюжета — темнокожий писатель Монк Телониус (Джеффри Райт). Он создает сложные интертекстуальные романы и преподает в колледже. Но его книги не интересуют никого, кроме маленькой группки эстетов. Когда в жизни героя наступает черная полоса, он решает написать худшую книгу на свете: смешивает все стереотипы о темнокожих, делает сюжет максимально «слезовыживательным» и добавляет побольше специфической лексики, используемой в гетто. И внезапно этот роман становится бестселлером.

«Маэстро»

Режиссер: Брэдли Купер

Это вторая режиссерская работа Брэдли Купера по его собственному же сценарию. Изначально «Маэстро» должен был снимать Стивен Спилберг, но, увидев предыдущую работу Купера, он решил, что актеру хватит сил и таланта самостоятельно воплотить историю на экране. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале. Купер был номинирован на «Золотого льва», а зрители обвинили его в антисемитизме из-за использования накладного носа.

«Маэстро» — байопик о композиторе Леонарде Бернстайне. В центре истории не музыкальные успехи героя, а его личная жизнь. Будучи уже звездой, Бернстайн знакомится с начинающей актрисой Фелицией Монтеалегре (Кэри Маллиган) и влюбляется в нее. Вскоре они женятся, однако есть причина, которая делает их брак, да и отношения в целом, невозможными.

«Оставленные»

Режиссер: Александр Пейн

«Оставленных» сравнивают с «Клубом „Завтрак“» Джона Хьюза. Обе картины повествуют о подростках, запертых в школьных стенах, Кроме того, ленты объединяет и общее комедийно-меланхоличное настроение. Каст «Оставленных» был уже отмечен премиями Британской киноакадемии и призами «Золотого глобуса».

Действие происходит в канун нового года в 1970-е. Родители забрали учеников частной школы на зимние каникулы, но есть бедолаги, которым придется оставаться в кампусе. Приглядывать за ними назначен строгий преподаватель античной истории профессор Ханэм по прозвищу Косой (Пол Джаматти). Среди оставленных учеников — умный, но неугомонный максималист Ангус Талли (Доминик Сесса), который заводит дружбу с местной буфетчицей Мэри (Давайн Джой Рэндольф), потерявшей сына на войне во Вьетнаме.

«Бедные-несчастные»

Режиссер: Йоргос Лантимос

Йоргос Лантимос собаку съел на создании сюрреалистичных картин, поражающих своим сюжетом. На этот раз его фильм — авангардная интерпретация классического сюжета о создателе и его творении. «Бедные-несчастные» были представлены на Венецианском кинофестивале и получили главный приз — «Золотого льва».

Сюжет отсылает к истории Франкенштейна. Ученый Годвин (Уиллем Дефо) находит тело беременной девушки, прыгнувшей со скалы. Чтобы вернуть ее к жизни, он пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка. Белла (Эмма Стоун) воскресает и учится жить с новым мозгом, причем познает мир очень быстро. Вскоре в нее влюбляется юрист Данкан Веддерберн (Марк Руффало) и отправляется с Беллой в путешествие по невероятным местам.