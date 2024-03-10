В ночь с 10 на 11 марта по московскому времени будут объявлены лауреаты американской кинопремии «Оскар». Какие картины претендуют на приз в номинации «Лучший фильм», — в материале RTVI.

«Прошлые жизни»

Режиссер: Селин Сон

Кадр из фильма «Прошлые жизни» / A24

Фильм «Прошлые жизни», согласно оценкам критиков, — главный претендент на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Это дебютный полный метр Сон. В работе ей помогала студия независимого кино А24. Картина своей цветовой гаммой и неспешностью повествования напоминает «Землю кочевников» Хлои Чжао, получившей «Оскар» 2021 года.

«Прошлые жизни» — это камерная история любви, которой не случилось. Нора (Грета Ли) познакомилась с Хе-Соном (Тео Ю) еще в детстве, когда жила в Сеуле. Однако ее родители вскоре решили эмигрировать в Канаду. Спустя 12 лет Нора снова встречает Хе-Сона, на этот раз в соцсетях, но им снова не удается продолжить общение. Когда героям уже за тридцать, они встречаются вновь — в цветущем летнем Нью-Йорке. Но теперь Нора счастлива в браке, а Хе-Сон только расстался с невестой.

«Анатомия падения»

Режиссер: Жюстин Трие

Кадр из фильма «Анатомия падения» / Canal+

«Анатомия падения» — детективная драма, снятая французским режиссером Жюстин Трие. Главную роль в картине исполнила лауреат премии «Серебряный медведь» Берлинале Сандра Хюллер. Фильм уже успел завоевать гран-при Каннского фестиваля и «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший сценарий».

Сандра и Самюэль — писатели, они живут в уютном шале в альпийской деревне и воспитывают сына Даниэля, потерявшего зрения в результате аварии. Однажды Даниэль возвращается с прогулки и обнаруживает труп отца. Выпал ли он сам из окна или его выкинула с балкона жена? В этом и придется разобраться следствию, вытаскивая на свет самые неприятные подробности супружеской жизни.

«Оппенгеймер»

Режиссер: Кристофер Нолан

Кадр из фильма «Оппенгеймер» / Universal Pictures

«Оппенгеймер» — настоящий феномен кинопроката. Он стал первым в мире байопиком, собравшим в мире $912 млн. В фильме сыграли звезды мировой величины: от Киллиана Мерфи и Роберта Дауни-младшего в главных ролях до Мэтта Деймона и Дэйна ДеХаана в эпизодических.

Картина рассказывает об «отце ядерной бомбы» Роберте Оппенгеймере. Нолан использовал нелинейную структуру повествования: сцены работы ученого над «Манхэттенским проектом» (проектом по разработке ядерного оружия) прерываются сценами допросов, проходивших после того, как на Хиросиму и Нагасаки были сброшены бомбы. Оппенгеймер показан неоднозначно: с одной стороны, как создатель оружия невиданной мощи, с другой — как человек, который испытывает угрызения совести.

«Барби»

Режиссер: Грета Гервиг

Кадр из фильма «Барби» / Warner Bros

Фильм о детской кукле стал настоящим событиям для всего мира. «Барби» собрала в мировом прокате около $1,5 млрд, ввела в моду стиль барбикор, стала предметом для множества мемов с Райаном Гослингом. Картина получила восемь номинаций на «Оскар».

Действие фильма происходит в Барбиленде, где царит матриархат и живут Барби и Кены. Пока Барби занимают ведущие должности в правительстве городка и устраивают большие вечеринки, Кенам остается лишь надеяться, что Барби обратят на них внимание. Но все меняется, когда Стереотипная Барби (Марго Робби) впадает в депрессию. Она отправляется вместе со своим Кеном (Райан Гослинг) в Реальный мир, чтобы отыскать человека, который придумал для нее сценарий с этим расстройством. Пока Барби пытается разобраться со своим местом в мире, Кен узнает, что такое патриархат, захватывает Барбиленд и переименовывает его в Кендом.

«Убийцы цветочной Луны»

Режиссер: Мартин Скорсезе

Кадр из фильма «Убийцы цветочной Луны» / Imperative Entertainment

Фильм «Убийца цветочной Луны», снятый классиком американского кинематографа, остался без призов в наградном сезоне 2024 года, хотя и был номинирован на премии Британской киноакадемией, профильных гильдий и «Золотой глобус». Награды была удостоена лишь исполнительница главной роли Лили Гладстоун — она получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Трехчасовая киноэпопея рассказывает историю истребления племени осейджей в штате Оклахома. Скорсезе показывает «перевернутый» мир: в соседних штатах бушуют погромы, члены Ку-клукс-клана устраивают парады на главных площадях, а осейджи богатеют и нанимают белых американцев прислуживать себе. Но их превосходство оказывается лишь внешним. Белые переселенцы ненавидят и истребляют осейджей. Главная героиня фильма Молли (Лили Гладстоун) выходит замуж за шофера Эрнеста (Леонардо ДиКаприо). Она не знает, чем занимается ее супруг, в то время как тот исполняет приказы своего влиятельного дяди-масона по прозвищу Король (Роберт ДеНиро).

«Зона интересов»

Режиссер: Джонатан Глейзер

Кадр из фильма «Зона интересов» / A24

Второй, по мнению критиков, главный кандидат в номинации «Лучший фильм». Картина уже собрала множество международных наград, в том числе призы Каннского фестиваля. Своей интонацией он напоминает «Убийц цветочной Луны»: здесь главные герои тоже не хотят замечать происходящую катастрофу.

«Зона интересов» рассказывает о банальности зла. Главный герой — Рудольф Хёсс (Кристиан Фридель), начальник Освенцима. Его жена Хедвига (Сандра Хюллер) — домохозяйка, живущая в большом красивом доме, воспитывающая детей. Она не хочет думать о том, чем занимается ее муж, что такое Освенцим на самом деле. Герои фильма воспринимают зло как нечто обыденное и продолжают жить дальше, не замечая исчезновения людей, войны, горя и смерти.

«Американское чтиво»

Режиссер: Корд Джефферсон

Кадр из фильма «Американское чтиво» / MGM

«Американское чтиво» — дебютный полный метр Корда Джефферсона, сценариста «Хранителей». Социальная сатира в духе «Не смотри наверх» прошла мимо большинства российских зрителей: ее не было даже в «пиратском» прокате. Однако она была удостоена гран-при Международного кинофестиваля в Торонто.

В центе сюжета — темнокожий писатель Монк Телониус (Джеффри Райт). Он создает сложные интертекстуальные романы и преподает в колледже. Но его книги не интересуют никого, кроме маленькой группки эстетов. Когда в жизни героя наступает черная полоса, он решает написать худшую книгу на свете: смешивает все стереотипы о темнокожих, делает сюжет максимально «слезовыживательным» и добавляет побольше специфической лексики, используемой в гетто. И внезапно этот роман становится бестселлером.

«Маэстро»

Режиссер: Брэдли Купер

Кадр из фильма «Маэстро» / Netflix

Это вторая режиссерская работа Брэдли Купера по его собственному же сценарию. Изначально «Маэстро» должен был снимать Стивен Спилберг, но, увидев предыдущую работу Купера, он решил, что актеру хватит сил и таланта самостоятельно воплотить историю на экране. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале. Купер был номинирован на «Золотого льва», а зрители обвинили его в антисемитизме из-за использования накладного носа.

«Маэстро» — байопик о композиторе Леонарде Бернстайне. В центре истории не музыкальные успехи героя, а его личная жизнь. Будучи уже звездой, Бернстайн знакомится с начинающей актрисой Фелицией Монтеалегре (Кэри Маллиган) и влюбляется в нее. Вскоре они женятся, однако есть причина, которая делает их брак, да и отношения в целом, невозможными.

«Оставленные»

Режиссер: Александр Пейн

Кадр из фильма «Оставленные» / Miramax Films

«Оставленных» сравнивают с «Клубом „Завтрак“» Джона Хьюза. Обе картины повествуют о подростках, запертых в школьных стенах, Кроме того, ленты объединяет и общее комедийно-меланхоличное настроение. Каст «Оставленных» был уже отмечен премиями Британской киноакадемии и призами «Золотого глобуса».

Действие происходит в канун нового года в 1970-е. Родители забрали учеников частной школы на зимние каникулы, но есть бедолаги, которым придется оставаться в кампусе. Приглядывать за ними назначен строгий преподаватель античной истории профессор Ханэм по прозвищу Косой (Пол Джаматти). Среди оставленных учеников — умный, но неугомонный максималист Ангус Талли (Доминик Сесса), который заводит дружбу с местной буфетчицей Мэри (Давайн Джой Рэндольф), потерявшей сына на войне во Вьетнаме.

«Бедные-несчастные»

Режиссер: Йоргос Лантимос

Кадр из фильма «Бедные-несчастные» / Hungarian Tax Credit

Йоргос Лантимос собаку съел на создании сюрреалистичных картин, поражающих своим сюжетом. На этот раз его фильм — авангардная интерпретация классического сюжета о создателе и его творении. «Бедные-несчастные» были представлены на Венецианском кинофестивале и получили главный приз — «Золотого льва».

Сюжет отсылает к истории Франкенштейна. Ученый Годвин (Уиллем Дефо) находит тело беременной девушки, прыгнувшей со скалы. Чтобы вернуть ее к жизни, он пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка. Белла (Эмма Стоун) воскресает и учится жить с новым мозгом, причем познает мир очень быстро. Вскоре в нее влюбляется юрист Данкан Веддерберн (Марк Руффало) и отправляется с Беллой в путешествие по невероятным местам.