Арт-платформа «КУБ» на Тверской с 15 августа по 20 сентября представит 15 новых экспозиций современного искусства. В большом зале откроется выставка «Москва. Статика. Динамика» — диалог фотографий Михаила Розанова и картин на светоотражающих тканях Кирилла Кипяткова. Проект входит в параллельную программу ярмарки Cosmoscow и Московской недели интерьера и дизайна.

В экспозиции галереи ЛУЧ «Золото и сталь» представлены фотографии, выполненные на металле мастером шелкографии Алексеем Есиповым в соавторстве с куратором Кириллом Перченко. Изображения знаковых архитектурных памятников Москвы напечатаны методом шелкографии на тончайшей потали, перенесенной на стальные поверхности.

Галерея Анастасии Постригай откроет выставку «Не только музы» — работы пяти женщин-художниц: Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной. Проект подчеркивает самодостаточность их искусства и уникальность созданных ими художественных миров.

Среди других проектов: групповая выставка «Следуй за мной» в галерее ТРИПТИХ, проект фонда «Второе дыхание» «Все, что останется после меня» в лектории, персональные выставки Ирины Зюськиной («Круговое движение»), Владислава Разгулина («Звуки солнечного света»), Романа Резницкого («Роман в кубе»), Ани Ману («Водяные лилии»), Авроры Лоттон («Под давлением — фарфор»), Кати Афониной («Приглашение к путешествию»), Кати Злой («Путешествие к горизонту»), а также коллективные проекты «Ча-ща» в галерее Монарт, «Вторжение в пейзаж» в галерее ПЛАНЗ и «Попробуйте позже» художественного объединения «Союз невозможных» в галерее Синтакс.