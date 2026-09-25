Успеть на закрытие выставки Мухиной, застать сразу две новые ярмарки современного искусства, увидеть впервые собранную под одной крышей коллекцию Vereja и сходить на фантастику с Юрой Борисовым. Собрали, чем занять выходные.

Blazar

Главное событие выходных — седьмая ярмарка молодого современного искусства blazar, спутник Cosmoscow, в Музее Москвы. Экспозиция занимает три этажа и объединяет работы почти 150 независимых художников, дизайнеров и авторов цифрового искусства. В этом году на ярмарке впервые появилась отдельная секция авторских украшений, а регионом-гостем стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Ярмарка закрывается в воскресенье, 27 сентября.

«Арт Россия»

В те же дни в Гостином дворе проходит вторая ярмарка «Арт Россия». Она делает ставку на академическую школу и работает при поддержке Российской академии художеств. Участников больше сотни, от живописцев до скульпторов, а еще в программе экскурсии, лекции и отдельная зона для детей. Тема сезона — «От классики к современности».

Среди участников — Юрий Купер, чьи работы хранятся в Третьяковке и нью-йоркском Метрополитен-музее: на ярмарке покажут его мозаику «Бабочка». Еще один участник — Виктор Пономаренко, который пишет натюрморты из бургеров, картофеля фри и одноразовой упаковки.

VS Gallery. «След»

Галерея на Малой Ордынке отмечает трехлетие выставкой «След». Она открылась 18 сентября и продлится до середины ноября. Здесь впервые под одной крышей собрали почти всех художников, с которыми работает VS Gallery, от Кирилла Рейва до Рината Абдрахманова.

Смысл проекта — не подвести итог, а показать три года как продолжающийся процесс: как менялся язык авторов и что происходит с искусством, которое застряло между материальным и цифровым мирами.

«Транзит»

В ART&BRUT до 10 октября идет выставка Никиты Орлова «Транзит», открывшаяся в начале сентября. Художника интересует не сам выбор, а секунда перед ним, когда старое уже пошатнулось, а нового решения еще нет.

Технически это абстрактная живопись: геометрия и слоистая фактура, которая одновременно притягивает взгляд и не дает ему задержаться на поверхности.

«Вейся, синяя тишь»

SISTEMA GALLERY до 4 октября показывает персональную выставку Анны Касс. Она посвящена скорее образам, чем сюжетам: яблоневым садам, рябине, кружеву, хрусталю. Одна из работ так и называется — «Белая смородина».

Касс работает на стыке абстракции и узнаваемых форм, а вдохновение берет не из современности, а из сказок и поэзии рубежа веков. Получается не громкое высказывание, а тихое приглашение помедлить.

«Фотобиеннале-2026»

МАММ до конца ноября показывает сразу семь выставок в рамках XVI «Фотобиеннале». Главный проект программы — «Театр подсознания» южноафриканского фотографа Роджера Баллена, где впервые в России покажут его серию «Инферно» по мотивам Данте. Рядом немец Ян Шлегель представит работы последних лет, а Александра Катьер — ручную печать.

Отдельная выставка расскажет о Лиле Брик через архивные фотографии и коллажи Родченко, а к юбилею российского кино соберут киноплакаты столетней давности. Кроме того, в программе два исторических проекта: о советском автопроме и о метро. Для второго специально сняли новые станции.

«Девятая планета»

С 24 сентября в прокате фантастика Николая Рыбникова об автомеханике, которого сыграл Юра Борисов. После аварии герой начинает видеть инопланетные пейзажи и вспоминать бой с пришельцами, хотя по документам его военная служба выглядит совершенно рутинной.

В ролях также Алексей Серебряков и Андрей Ургант. Фильм снимали не только в Москве, но и в Марокко и на острове Сокотра.

«Ариэтти из страны лилипутов»

Тоже с 24 сентября в кино вернулась «Ариэтти» — классика студии Ghibli, теперь в формате 4K. Сценарий писал Хаяо Миядзаки, а в основу легла британская книга о крошечных «добывайках».

Семья таких существ живет под полом старого дома и соблюдает одно правило: не попадаться людям на глаза. Но однажды Ариэтти замечает мальчик, который приехал к бабушке перед операцией, и их дружба ставит все под удар.

«Врубель. Рождение нового искусства»

Всероссийский музей декоративного искусства почти на полгода, до февраля 2027 года, отдал залы Врубелю к его 170-летию. Около 400 произведений собрали из собственных фондов, Русского музея и ГМИИ. Отдельный акцент сделали на керамике художника: в таком объеме ее еще не показывали.

Среди работ — скульптура «Египтянка» и камин на сюжет русского эпоса, а из Петербурга привезли майолику Абрамцевской мастерской Мамонтова.

Vereja

В том же музее до 13 октября идет первая музейная выставка бренда Vereja, который существует с 2018 года. В четырех залах показывают архив марки — от эскизов до вязальных инструментов основателя.

Основатель бренда Игорь Андреев учился вязать у мамы и бабушки. Мама в свое время шила джинсы на фабрике в подмосковной Верее, и ремни с этой фабрики тоже попали в экспозицию. Главные экспонаты — платье «Повелительница бабочек» и образ Князя Осьмирукого, с которого все и началось.

«Русский музей в ЗИЛАРТе»

До начала 2027 года в ЗИЛАРТе можно увидеть дар супругов Людвиг — больше сотни произведений искусства второй половины XX века. Среди авторов — Пикассо, Уорхол, Баския, Кабаков, отдельно представлен Эрик Булатов.

Кураторы сознательно отказались от хронологии и деления по национальным школам в пользу направлений: поп-арт отдельно, концептуализм отдельно. Именно так эти работы когда-то видели сами коллекционеры. В прошлом году коллекцию ненадолго убирали в запасники, но с января она снова доступна.

«Они были разными. Скульптура Оттепели»

AZART вместе с Третьяковкой до конца ноября показывает скульптуру шестидесятых. Сюда привезли 42 работы из двух музеев и частной коллекции, среди авторов — нонконформисты Эрнст Неизвестный и Игорь Шелковский.

Отдельная деталь — звуковой гид: наушники у экспонатов включают музыку той же эпохи.

Музей «Гараж»

В «Гараже» идут сразу три проекта. «Пространство печати» до февраля собирает зины и малотиражные издания из библиотеки музея в пространстве, оформленном как выдуманный город. С середины сентября здесь же показывают новую версию инсталляции Вадима Фишкина, где механические голоса перечисляют вымышленные места из русской литературы, например Скотопригоньевск у Достоевского. Третий проект — цифровая игра художницы из Индии о советских переводных детских книгах.

«История черного цвета»

Фонд «Екатерина» до конца ноября рассказывает об одном цвете через работы более чем 80 художников. Отправной точкой стала книга французского историка о том, как менялось отношение к черному в культуре. Среди авторов выставки — Эрик Булатов и Владимир Дубосарский.

«ДжонТраволта»

В «Геометрии» до 25 октября идет выставка фотографа из Владивостока, ученика Сергея Браткова. Его кадры маскируются под глянцевую рекламу и именно этим цепляют: художник не критикует потребление, а доводит его логику до абсурда через собственные автопортреты.

«Просто камни, просто дерево, просто река»

В Ростове-на-Дону до 15 ноября показывают проект о состоянии, знакомом каждому за городом: шум листвы, вода, тишина. Куратор объясняет идею просто: чтобы создать дома точку покоя, хватит шишки или необычного камня с прогулки.

«Вера Мухина: диалоги, грани»

Последние дни, чтобы застать во Всероссийском музее декоративного искусства выставку о пути Мухиной — от парижской школы и поездки в Италию до экспериментов со стеклом в Ленинграде. Выставка закрывается 27 сентября.

«Наследие эпохи. Семён Чуйков»

В Третьяковке последние выходные работает ретроспектива Семёна Чуйкова — одной из главных фигур советского и киргизского искусства. Центральная работа выставки — «Дочь Советской Киргизии».

«Фёдор Шехтель. Грезы русского модерна»

МУАР до 4 октября показывает архив архитектора, построившего особняк Морозовой и Ярославский вокзал: чертежи, эскизы и личные вещи из его мастерской.