10 декабря в ЦСИ Винзавод прошло открытие итоговой выставки одиннадцатого сезона программы «Открытые студии», в которой приняли участие десять молодых художников. Выставка этого года получила название Inside The Dollhouse, отсылая к пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом», поэтому и вся экспозиция была оформлена как комнатки в деревянном домике.

Участниками этого сезона стали Алиса Смородина, Юрий Чернышев, Аня Гросицкая, Надя Петрова, Дина Боровик, Лана Морозова, Марина Глебова, Александр Гордеев, Евгения Болюх и Ваня Репкин. В своих работах авторы исследуют различные темы: Чернышев говорит о застенчивости, Болюх — об уязвимости и страхе потери стабильности, Глебова — о сепарации, а Боровик — о нежелании позаботиться о себе и дать передышку. Ментором «Открытых студий» выступила Полина Могилина, ведущий куратор галереи «Триумф».