В 2025 году программа «Каннская Классика», которая проходит в рамках Каннского кинофестиваля, будет посвящена Джорджу Шерману — режиссеру малобюджетных вестернов. Откроет программу приветственным словом почетный гость Квентин Тарантино, сообщает Deadline.

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Криминальное чтиво» Квентин Тарантино примет участие в обсуждении творчества Шермана. В рамках мероприятия будут представлены два вестерна: «Красный каньон» 1949 года и «Территория Команчей» 1950 года.

В программе, посвящённой классическому кинематографу, запланированы и другие значимые мероприятия. Среди них — специальный показ фильма «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина, который приурочен к столетию со дня его создания, и показ фильм «Пролетая над гнездом кукушки», который отмечает своё 50-летие.

В показе документального фильма Лео Льюиса О’Нила «Slauson Rec» примет участие Шайа Лабаф. Фильм рассказывает о работе и взаимодействии американского актера и его учеников в бесплатной школе актёрского мастерства Slaucon Rec в Лос-Анджелесе.

В Канны вернется и Кевин Смит с фильмом «Догма» в формате 4К. Показ будет называться «Догма: Воскрешенные, празднование 25-летия» и посвящен фильму, который был показан на фестивале вне конкурса в 1999 году.

Программа завершится новой реставрацией фильма Стэнли Кубрика «Барри Линдон» в формате 4K с уникальным соотношением сторон экрана 1,66:1, как указано в письме Кубрика киномеханикам от 8 декабря 1975 года.

Каннский фестиваль пройдет с 13 по 24 мая 2025 года. Жюри этого года возглавит французская актриса Жюльет Бинош, а председателем жюри категории «Золотая камера», в которой участвую дебютанты, стала режиссер Аличе Рорвахер. На церемонии открытия Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство.

Среди фильмов, которые покажут в основном конкурсе Каннского кинофестиваля — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Дом молодой матери» братьев Дарденн, «Финникийский план» Уэса Андерсона, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Эддингтон» Ари Астера, а также многие другие. Вне конкурса покажут «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова.

Елизавета Лебедева