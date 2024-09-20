Скорость прогресса в российских городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, впечатляет. Такое мнение выразил почетный председатель Форума о будущем городов БРИКС «Облачные города», лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.

«Нам всем нужно поучиться у Москвы, у России. Поэтому мне кажется, что Форум о будущем городов БРИКС сыграет ключевую роль в обмене этими уроками и успешными управленческими кейсами. С моей точки зрения, точки зрения эксперта по изменению климата, такой обмен опытом и возможность поучиться у других городов — большая ценность», — подчеркнул он во время пленарной сессии форума.

В конце своего выступления лауреат Нобелевской премии поблагодарил правительство Москвы за проведение уникального в своем роде мероприятия, которое дает возможность выстраивать сотрудничество между странами.

Также ключевыми спикерами Форума о будущем городов БРИКС «Облачные города», который проходит в «Зарядье» с 18 по 19 сентября, стали мэр Куала-Лумпура, экс исполнительный директор ООН-Хабитат, бывший заместитель Генерального секретаря Маймуна Мохд Шариф, самый влиятельный экономист мира по версии Economist и New York Times, советник Генсекретаря ООН (США) Джеффри Сакс и другие главы городов, лидеры ведущих компаний, ученые и эксперты. В течение двух дней представители разных стран обсуждают технологии, тренды и главные вызовы для современных мегаполисов, а также делятся своими лучшими практиками.