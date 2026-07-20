21 ноября на сцене ВТБ Арены состоится масштабное празднование 40-летия Свердловского рок-клуба (СРК). Мероприятие призвано стать одним из ключевых культурных событий осени, объединив поколения поклонников отечественной рок-музыки.

В рамках юбилейного вечера на одной сцене выступят три знаковых представителя уральской школы: группа «ЧАЙФ», Вадим Самойлов («Агата Кристи») и Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»). Особую ценность программе придадут редкие выступления коллективов «Урфин Джюс» и «Настя», чье творчество неразрывно связано с золотым фондом «третьей столицы рока».

Организаторы отмечают, что концепция концерта строится вокруг демонстрации многогранности уральского звучания. Так, «Чайф» представят фирменную камерную энергетику, Вадим Самойлов обеспечит драйв и харизму, а Сергей Бобунец сделает акцент на смысловой глубине текстов.

Ведущим мероприятия выбран музыкант и шоумен Евгений Маргулис. Один из организаторов концерта Роман Урманов прокомментировал этот выбор: «Мы искали авторитетного деятеля русской рок-культуры, который находится в контексте истории СРК. Евгений Шулимович лично знаком с участниками и обладает искренней интонацией, способной соединить разные поколения зрителей».