Компания Lego потребовала от полиции США не заменять на фотографиях лица арестованных изображениями желтых фигурок из конструктора. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на полицию Калифорнии.

Полицейский департамент города Муриетта (штат Калифорния), публикуя фотографии арестованных, редактирует их — ставит вместо лиц изображения Lego-фигурок, Шрека и других поп-культурных персонажей. Причина этого — предписание законодателей, запрещающее публиковать фото подозреваемых и их семей. «Полицейское управление Мурриеты гордится своей прозрачностью по отношению к обществу, но также уважает права каждого», — пояснили представители полиции Муриетты.

Однако компания Lego такую идею не оценила. «Lego Group обратились к нам и потребовали не использовать их собственность в нашем контенте. Мы принимаем требования и будем их соблюдать», — говорится в заявлении полицейского департамента Муриетта.