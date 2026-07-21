Компания LEGO официально представила набор по мотивам культового сериала «Секретные материалы» (The X-Files). Продажи конструктора стартуют 4 августа по цене $199,99. В набор вошли 1478 деталей и восемь мини-фигурок, включая Фокса Малдера, Дану Скалли, Уолтера Скиннера, Мистера Икс, Алекса Крайчека, Карла Буша, Флюкомена и серого пришельца.

В промо-ролике к анонсу снялась Джиллиан Андерсон, исполнительница роли Скалли в оригинальном сериале. «Увидеть себя в виде мини-фигурки — это одновременно сюрреалистично и удивительно приятно, — говорит актриса в промо-ролике. — Весь набор — это блестящее празднование „Секретных материалов“, и я надеюсь, что фанатам понравится пересматривать шоу в таком формате».

Конструктор позволяет собрать инсталляции кабинета Малдера и сцены прибытия инопланетянина в лесу. НЛО можно закрепить на прозрачной подставке, создавая эффект парения над деревьями. Сцены можно объединить в единую композицию или разместить отдельно. В наборе присутствуют пасхалки, включая постер с надписью I Want to Believe, досье по «Секретным материалам», карандаши в потолке кабинета Малдера и отсылки к его привычке есть семечки подсолнуха.

Дизайн набора разработал австралийский фанат Брент Уоллер, победивший в конкурсе LEGO Ideas по теме «Ностальгия по 90-м». «Я был без ума от „Секретных материалов“ с первого просмотра в 90-х, — рассказал Уоллер. — Изначально я построил кабинет Малдера еще в 2014 году, пересматривая сериал, и с тех пор это был личный проект. Я рад, что он стал официальным набором LEGO».