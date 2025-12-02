Компания LEGO анонсировала выпуск масштабного конструктора по мотивам культового сериала Netflix «Очень странные дела». Новый набор станет самым большим и детализированным в истории сотрудничества бренда со стриминговым гигантом.

Набор поступит в продажу в начале 2026 года. Участники программы лояльности LEGO Insiders смогут оформить предзаказ уже 1 января 2026 года. Для всех остальных покупка станет доступна с 4 января в фирменных магазинах LEGO и на официальном сайте.

Конструктор состоит из 2593 деталей и представляет собой детализированную модель зловещего дома Крилов — ключевой локации из четвертого и пятого сезонов сериала. Модель отличается открывающейся задней стенкой, которая позволяет рассмотреть семь полностью обставленных комнат. В набор входят 13 минифигурок персонажей финального сезона, включая основных героев. Производители также обещают множество «пасхальных яиц», отсылающих ко всем пяти сезонам шоу. Рекомендованная розничная цена набора составит $300, что составляет около 23 тысяч рублей.

Анонс набора приурочен к выходу заключительного, пятого сезона «Очень странных дел». Пятый, финальный сезон «Очень странных дел» выходит тремя частями: первые четыре эпизода premiered 26 ноября, следующие три выйдут 25 декабря, а заключительные эпизоды — 31 декабря 2025 года. Создатели сериала, братья Мэтт и Росс Даффер, в своем заявлении отметили, что выросли на конструкторах LEGO, и для них «возрождение «Очень странных дел» в конструкторе — это нечто сюрреалистичное». Они назвали набор идеальным способом отпраздновать десятилетие франшизы вместе с фанатами.

Помимо LEGO, Netflix представил партнёрства с такими компаниями, как Funko, Squishmallows, Dungeons & Dragons, Nike, Converse, Crocs и CoverGirl. В сфере продуктов питания коллаборации включают Eggo, Doritos, Starbucks, Kinder и Gatorade, который возрождает в рамках промоакции вкус «Citrus Cooler». В ряде стран, включая Испанию, Португалию и Бразилию, McDonald’s запустит специальное «Stranger Things McMenu». Наиболее неожиданным партнёрством стало соглашение с Fiat, который выпустит «сотни» кастомизированных автомобилей Stranger Things 5 Limited Edition Pulse Abarth для рынков Бразилии, Аргентины и Мексики.