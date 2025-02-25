22 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» завершилась Международная выставка мебели, интерьерных решений и искусства ARTDOM. Экспозиция в этом году составила более 30 тысяч квадратных метров. Выставку посетили около 40 тысяч гостей.

Событие объединило на одной площадке ведущих представителей индустрии, лидеров мнений, звезд дизайна мирового уровня. Свои стенды на ARTDOM представило более 400 компаний из 19 стран мира: Италии, Испании, России, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Кипра, Нидерландов, ОАЭ, Португалии, Бельгии, Сингапура, США, Турции, Франции, Чехии, Беларуси.

Гости также смогли увидеть 10 спецпроектов. Среди них зона ARTDOM Library by divan. ru с мебелью бренда, где представлены книги издательства TATLIN и masters bookstore; экспозиция скульптур из электроники Reassembly, созданная брендом электроники restore: и художником Василием Кононовым-Грединым; концептуальный арт-стенд MONONOVA и галереи Марины Гисич и стенд-галерея скульптур от компании «Эстет». Кроме того, для посетителей были открыты ARTDOM VIP LOUNGE, BRAND ЗОНА, ARTDOM MARKET, несколько конференц-залов, а также зоны авторов и платформы ARTDOM Select.

На выставке была организована насыщенная деловая программа. В рамках нее прошло более 45 лекции и дискуссии амбассадоров и партнеров проекта — звезд мирового и российского дизайна (Джулио Каппеллини, Сергей Колчин, Олег Клодт, Эммануэль Галлина, Ирина Глик, Джорджио Баньяра, Сергей Гравчиков и другие) — на такие темы, как ресторанный и гостиничный бизнес, урбанистика и архитектура, искусство в интерьере и дизайн-образование. Джулио Каппеллини не только поприветствовал гостей на открытии выставки, но и выступил с лекцией «Свобода в создании предметного и интерьерного дизайна. Freedom in Design and Interiors» вместе с Динарой Инилеевой и Сергеем Черным.

21 февраля в рамках деловой программы состоялось награждение победителей конкурса предметных дизайнеров ARTDOM TALENTS в основных и авторских номинациях от компаний KUPÁLA и Morelli. Они получили призы и авторские статуэтки, разработанные брендом ARTISHOCK в коллаборации с BABAYANTS ARCHITECTS.

«Я верю, что дизайн — международный язык общения. Ощущения не имеют различия языка, и поэтому ARTDOM приглашает вас в 2026 году сфокусироваться на вашем чувственном восприятии и объявляет тему следующего сезона — Sensory Sense», — говорит Дарья Золотова, основательница и креативный директор ARTDOM.