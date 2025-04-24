Летний книжный фестиваль «Смены» объявил даты проведения и представил программу восьмого по счету мероприятия. Фестиваль пройдет 14 и 15 июня 2025 года в Казани на нескольких площадках, включая парк «Черное озеро» и Национальную библиотеку Республики Татарстан.

В программе фестиваля запланирована книжная ярмарка с участием более 100 издательств, лекции и дискуссии с авторами, презентации книжных новинок, подростковые проекты и лаборатории, занятия для детей, воркшопы для родителей, профессиональная конференция для работников книжной индустрии, выставки, кинопоказы и специальные городские проекты.

Образовательная программа будет представлена в двух лекториях на «Черном озере». В числе спикеров — кандидаты и доктора наук, писатели, переводчики, редакторы и другие деятели культуры и искусства.

Для детей и подростков предусмотрена отдельная программа, включающая занятия и мастер-классы с участием иллюстраторов, художников и дизайнеров.

В рамках фестиваля также пройдет презентация проекта и будущей книги «Привет, Татарстан!», интерактивная книжная лаунж-зона от Яндекс Книги и откроется отдельный маркет винила.