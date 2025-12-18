Креативная команда Looch AI представила проект для RTVI — видеоролик, созданный с помощью генеративного искусственного интеллекта. Проект выходит за рамки демонстрации технологий, представляя собой творческое переосмысление эволюции медиа за последние 25 лет.

Концепция ролика родилась из слогана RTVI «Inform. Inspire. Unite.» и исследует, как потребление новостей трансформировалось от семейных просмотров телерепортажей до моментального обмена впечатлениями в соцсетях. С помощью нейросетей Flux, Kling, Soraflux, Midjourney, Seedream, Nana Banana, Kling, Veo и Wan команда Looch AI визуализировала эту трансформацию через смешение стилей и эпох — от эстетики классических форматов 4:3 до динамики вертикальных видео, создав яркую ретроспективу, где каждая новость обретает личный эмоциональный оттенок.

«Мы стремились показать, как технологии могут стать проводником не только фактов, но и эмоций. ИИ выступил в роли соавтора, позволив нам органично соединить телевизионную эстетику прошлого с digital-форматами настоящего. Визуальный язык проекта намеренно гиперболизирован, чтобы передать тот самый mouth-to-mouth эффект — как история обрастает личными впечатлениями в живом разговоре», — поделились креативный директор Looch AI Елена Дернова.

Проект стал результатом совместной работы креаторов, режиссеров монтажа и AI-специалистов, где каждый этап — от генерации визуалов до постпродакшена — требовал творческого переосмысления возможностей нейросетей. Ролик демонстрирует, как современные медиа могут использовать искусственный интеллект для создания контента, который не только информирует, но и вдохновляет на диалог.

Над видео работали креативный директор Looch AI Елена Дернова, режиссер монтажа Дмитрий Хомуткин, AI-креатор Айгуль Гутеева, AI-креатор Елена Лепилина и продюсер Александра Адуева.