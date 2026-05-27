Почти 500 заявок со всей страны, победители из Москвы, Воронежа и Ставрополья, а также впервые за 11 лет — объект Николая Полисского. С 25 по 28 июня в арт-парке Никола-Ленивец пройдет «Архстояние Детское». Продюсер фестиваля Юлия Бычкова в интервью RTVI рассказала, как фестиваль помогает взрослым вернуться в детство и зачем на «Архстоянии Детском» ярмарка очень молодого искусства.

— Почему выбрали именно тему «Время резиновое»? Как она вообще появилась?

— Нам очень важно и интересно изучить, как течет время в сознании детей и чем это восприятие отличается от взрослого. И художники, и вся структура фестиваля отвечает на вопрос, что такое время, существует ли оно вообще, как протекает в детстве и можно ли сохранить это ощущение на всю жизнь.

Художники, режиссеры и скульпторы, участвующие в «Архстоянии Детском», будут рефлексировать на эту тему. Ведь, по сути, во многих религиях и конфессиях времени не существует, и есть такой феномен, когда время останавливается. Мы создаем пространство, где взрослые возвращаются в детство, а детям можно то, что не позволяется в обычной жизни. И таким образом на самом деле останавливаем время.

— В этом году впервые в рамках фестиваля будет ярмарка очень молодого искусства. Как вы приняли решение ее добавить?

— «Архстояние Детское» изначально было придумано как альтернатива взрослому, как место, где дети могут предъявлять миру свое творчество. Во взрослом мире, в современной арт-среде детского искусства как рыночной единицы не существует.

На нашем фестивале этих границ нет, и с помощью нашего нового проекта, ярмарки «Однажды», мы легитимно представляем миру детское искусство, объекты которого каждый желающий еще и может приобрести. А молодые художники тем временем получают возможность получить свой первый предпринимательский опыт.

— Объявлен конкурс для детей в четырёх номинациях, включая арт-объект на сожжение. Сколько уже заявок пришло? Что из них самое запоминающееся? Есть ли схожие черты у разных проектов?

— Конкурс охватывает самые яркие направления нашего фестиваля. Арт-объект, который мы будем сжигать, костюм путешественников во времени, дизайн тележки и работы для экспозиции в рамках ярмарки современного искусства.

Мы получили почти 500 заявок со всей страны, чему очень рады, ведь такой результат показывает, что аудитория нашего фестиваля больше, чем Москва, Московская и Калужская области. Для нас расширение географии очень важно и интересно. Самое запоминающееся в открытом конкурсе — это подтверждение гипотезы о том, что в детстве нет границ, они устанавливаются со временем, с возрастом. Нашим конкурсом мы предъявляем миру идею безграничности творческого процесса, невероятно важную и ценную для нас. Кстати, многие идеи мы потом используем и на взрослом фестивале.

А насчет схожих черт у разных работ… Дети всегда пытаются увеличить свой микромир до взрослого. Окружающие их маленькие объекты превратить в небоскребы, арт-объекты, большие машины. И таким образом как бы дотянуться из своего детского мира до взрослого через свои идеи.

— Как вообще осуществляется реализация детских проектов? Кто их масштабирует и принимает решения с точки зрения архитектуры, устойчивости, материалов, размеров и тд?

— У нас в команде Никола-Ленивца множество экспертов, но есть и приглашенные, которых мы зовем в жюри каждой конкретной номинации. Перед объявлением победителей мы собираемся экспертным кругом и очень тщательно продумываем, как будет происходить процесс реализации проектов.

Часто идея прекрасная, но мы точно понимаем, что она претерпит большие изменения при масштабировании, потому что у технологии есть свои ограничения. Далее команда, принимая на себя все риски реализации, работает уже как и с авторами, которым может быть и 3, и и 9, и 15 лет, так и с их родителями, если они хотят принимать участие в этом процессе.

— В программе заявлены театр, перформансы, квесты, кинопоказы. Какие проекты точно привлекут малышей, а какие из них — для ребят постарше?

— Мы недавно объявили художников (кстати, в этом году впервые за 11 лет свой объект фестивале представит Николай Полисский!), а полную программу анонсируем в начале июня. Одним из ярких событий станет перформанс «Вневременная вечеринка» — диско-карнавал у Ротонды режиссера Полины Кардымон. Подростков обычно всегда манит музыкальная программа. А для самых маленьких мы готовим бэби-спектакли и сказки с колыбельными перед сном. Все подробности расскажем чуть позже, следите за новостями.

— Фестиваль детский, но аудитория — вся семья. Как удерживаете внимание и родителей, и детей?

— Наша аудитория — это и дети, и их родители. Конечно же, решение о поездке принимают родители, но они вдохновляются собственными детьми, которые из года в год хотят возвращаться на «Архстояние Детское», потому что здесь им действительно можно все: валяться в грязи, можно ходить босиком по траве, ловить бабочек и жуков, делать безумные костюмы, валяться на сене, ходить ночью по густому лесу…

То есть то, что неподвластно городскому жителю в бетонных стенах квартиры, и раскрывает весь неимоверный потенциал ребенка. Глядя на всё это, взрослый человек, в свою очередь, вспоминает, как важно быть ближе к природе, к своим истинным желаниям и ощущениям. Вот такой круговорот искренности внутри семьи как раз и есть цель нашего фестиваля. Поэтому у нас получается завоевать и удержать внимание аудитории, это своего рода цепная реакция.

— На фестиваль ежегодно приезжают сотни семей. Каким образом с точки зрения инфраструктуры, безопасности отличается «Архстояние Детское» от взрослого «Архстояния»?

— Мы очень большое внимание уделяем безопасности на всех наших фестивалях. И детский фестиваль, конечно же, имеет свою специфику. Он занимает меньшую площадь в связи с тем, что с детьми сложнее перемещаться на дальние расстояния. Во-вторых, мы исключаем любой алкоголь даже в стационарных точках: он у нас не продается, также запрещается курить в общественных местах.

И третье — каждый родитель получает наклейку, пишет на ней свой номер телефона и фиксирует на одежде своего ребенка. Такая система позволяет найти ребенка в любой локации фестиваля, если он в порыве радости куда-то отбежал, и быстро отвести его обратно к родителю.